Dan Ursa, câștigătorul Survivor România 2023, vine la Sports Festival. Competiția va avea loc în perioada 1-4 iunie

Dan Ursa, câștigătorul din acest an, vine la Cluj după cinci luni petrecute în jungla din Republica Dominicană. El va fi prezent la festival sâmbătă, 3 iunie, va testa și se va întrece pe traseul special amenajat cu sportivi de performanță renumiți, care acceptă provocarea ”Survivor Challenge X PRO TV”. Dintre sportivii invitați la festival au acceptat deja provocarea fostul tenismen Horea Tecău, vicecampion olimpic si triplu câștigător de Grand Slam la dublu și dublu mixt, și Simone Tempestini, multiplu campion național de raliuri.

Dan Ursa nu este singura vedetă Survivor România care vine la Sports Festival. Joi, 1 iunie, Ștefania Stănilă, campioană europeană la gimnastică, rămasă penultima din tribul Faimoșilor (locul 6 în competiție), va testa și ea traseul amenajat pe Aleea Stadionului din Cluj-Napoca. Vineri, 2 iunie, Alin Chirilă din tribul Războinicilor va fi și el prezent și gata de acțiune. Luptător MMA și unul dintre cei mai buni concurenți ai sezonului la nivel de traseu, Alin a terminat competiția Survivor România pe locul 8. Duminică, 4 iunie, cei care vin la festival vor putea să îl cunoască și vadă pe traseu pe Alex Delea, câștigătorul Survivor România 2022.

”Survivor Challenge X ProTV” este noua provocare lansată de Sports Festival pasionaților de mișcare și adrenalină. Cei cu spirit de aventură își vor putea testa rezistența, forța și alte abilități sportive pe un traseu care îmbină perfect adrenalina și suspansul celui mai dur format de televiziune din lume, Survivor.

Traseul este amenajat pe Aleea Stadionului din Cluj-Napoca și încorporează obstacole de pe traseul Campionatului European de Curse cu Obstacole de anul acesta, precum: Berlin Wall, Down &Under, In & Out, Army Crawl, Zig-Zag, Olympic Rings, Balance Beam sau Doka Beam. Participarea este gratuită, însă este necesară înscrierea la fața locului, cu o oră înainte de start. Cei care se înscriu trebuie să aleagă echipa din care vor să facă parte: Echipa Faimoșilor sau Echipa Războinicilor. După proba finală de îndemânare, participanții trebuie să alerge cât de repede pot ca să oprească cronometrul înaintea adversarului din cealaltă echipă. Sistemul profesional de foto-finish cu cameră video slow-motion va decide pentru ce echipă a adus un concurent puncte.

Competiția va avea loc zilnic, în perioada 1-4 iunie, între orele 12.00-19.00. Într-o oră se pot întrece maximum 16 persoane. La finalul a 8 runde de întreceri va urma o verificare a traseului și un nou start, dat întotdeauna la oră fixă.

Persoanele care vor să participe la această provocare trebuie să aibă cel puțin 16 ani împliniți și să aibă o condiție fizică bună. Traseul trebuie parcurs în maximum 5 minute. Dacă nu reușește să parcurgă circuitul în acest interval, participantul trebuie să elibereze traseul.

Secțiunea Survivor România din cadrul Sports Festival este powered by PRO TV și realizată cu sprijinul Federației Române de Sporturi cu Obstacole. Sports Festival este cel mai mare eveniment multi sport din România. Evenimentul ajunge în 2023 la cea de-a patra ediție.

Mai multe detalii despre competiție și regulile de participare, pe site-ul sportsfestival.com.

