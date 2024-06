Cutremur de 7,2 în largul coastei statului Peru. Mișcarea s-a simțit până în capitala Lima

Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific (PTWC) a emis inițial o avertizare de alertă cu privire la „posibile" valuri de tsunami care ajung până la 3 metri de-a lungul unor zone de coastă din Peru. Dar ulterior a renunțat la alertă, spunând că nu există nicio amenințare.

Cutremurul s-a produs la opt kilometri vest de Atiquipa, la aproximativ 600 de kilometri sud de capitala Lima.

Peru: Officials cancel tsunami warning after magnitude-7.2 offshore earthquake near Atiquipa at around 00:36 June 28 /update 2

