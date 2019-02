Cutremur de 6 grade în Indonezia, urmat de o replică de 5,6

Deocamdată nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Cutremurul s-a produs la ora locală 16:27 şi a avut epicentrul la 117 km sud-est de insula Mentawai, la o adâncime de doar 17 kilometri sub platoul marin.

El a fost urmat, după 24 de minute, de o replică de magnitudine 5,3 produsă la o adâncime de 10 kilometri.

Cele două seisme au fost resimţite puternic în districtul Kepulauan din Mentawai.

