Curajoșii sunt așteptați în apele reci ale Mării Albe. Rușii au deschis o galerie de artă subacvatică

Cât de departe aţi merge pentru a vizita o galerie de artă? În Rusia, cei dornici să admire mai multe fotografii sunt poftiți să se aventureze în apele reci ale Mării Albe. Acolo, ținuta este obligatorie: costum de scafandru.

Intrarea în galeria de artă subacvatică este una aparte. Se află pe suprafața înghețată a Mării Albe, în largul regiunii Karelia din Rusia. Cei care se încumetă să exploreze lumea din adâncuri au ocazia să admire mai multe fotografii realizate sub apă.

Viktor Lyagushkin, fotograf: "Ideea mi-a venit în 2018, când am scufundat câteva picturi create de Denis Lotaryov. Am văzut că arată complet diferit, comparativ cu cele de pe uscat, sunt mult mai interesante. Inevitabil m-am gândit că fotografiile făcute sub apă ar arăta mai bine și am avut dreptate".

Înainte de a ajunge sub gheață, operele trec printr-un proces special, astfel încât să reziste în apa sărată.

În fotografii au fost surprinse diverse animale marine, iar artistul a vrut să scoată în evidenţă cât de periculoase sunt schimbările climatice. Expoziția poate fi vizitată până la mijlocul lunii aprilie.