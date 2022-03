Cum trebuie să reacționeze părinții atunci când copiii le pun întrebări despre război? Răspunsul psihologilor

Ce este războiul? Va ajunge la noi? Sunt întrebările care îi frământă inclusiv pe copii în aceste zile. Aceștia percep diferit momentele de criză.

Chiar și așa, psihologii îi sfătuiesc pe părinți să fie deschiși și le spună adevărul, adaptat însă de la o vârstă la alta.

În primele zile de la izbucnirea confictului, inclusiv copiii au fost bombardați de imagini și informații prea dure pentru vârstă lor.

Elevă: "M-am gîndit, pentru că Ucraina e la graniță cu noi, m-am gîndit ce se vă întîmpla și cum ne vă afecta pe noi".

Elev: "Primul lucru, am mers la mama mea să o întreb ce este cu acest război. La început m-am gîndit că se poate întîmpla mai rău și acum m-am liniștit puțin".

Reporter: "Ce te-a liniștit?".

Elev: "Faptul că avem că ajutor NATO".

Copiii discută și între ei, însă lămuririle vin de la profesori. Este esențial ca dascălii să fie deschiși.

Marcel Bartic, profesor de istorie: "I-am găsit într-o pauză, nu așa cum îi găseam în mod oboșnuit. Erau prinși într-o discuție între ei și cînd am intrat în clasă au tăbărât pe mine: 'Domnu', domnu'... O să fie război?'. Era clar că era un subiect care îi apasă și simțeau nevoie de un răspuns. Așa că am încercat să le schițez un context istoric, o discuție pe care am continuat-o ulterior la clasă".

În funcție de vârstă, spun psihologii, și părinții trebuie să adapteze discuția, iar cel mai important să le transmită că sunt protejați.

Monica Lespezanu, psiholog: "Acesta e primul pas. Să îi informăm în mod natural, să vorbim despre ceea ce se întîmplă în termeni cât mai neutri, în care să nu instaurăm frica și panica. Copilul are nevoie să știe că există această agresiune și că e nevoie să oprim fiecare cum putem acest lucru. Și să îi orientam către acțiuni de cooperare, de empatie, în măsură posibilităților și capacităților vârstei".

Până la vârstă de 8 ani, copiii nu au teama războiului. Nesiguranța apare atunci cînd își simt părinții agitați sau nervoși.

Adolescenții în schimb, înțeleg mai mult. Și sunt și mai predispuși să se implice emoțional.

Pentru copii, în această perioadă este foarte importantă rutina, spun specialiștii.