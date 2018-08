Cum și-au găsit doi frați sora pe care n-au cunoscut-o niciodată: „Mama a pus totul la cale din Rai”

Întâlnire emoţionantă, în Statele Unite. Doi frați și-au găsit sora despre care, multă vreme, nici n-au știut măcar că există.

Mama lor avea doar 17 ani când a născut-o şi a dat-o imediat spre adopție, acum 67 de ani.

Teste ADN, făcute poate la voia destinului de unul dintre frați, respectiv de sora neștiută care trăia tocmai în Florida, i-au adus pe toți trei împreună.

Doug era la liceu când mama lui i-a spus că are o soră mai mare, pe June.

Doug: „Mi-a spus: „S-a întâmplat înainte să-l întâlnesc pe tatăl vostru". Dar eu mi-am spus că mi-ar plăcea s-o întâlnesc într-o zi..."

Doug mai are un frate, Paul. Mama lor avea doar 17 ani când a născut o fetiță, pe care a dat-o spre adopţie, în 1951. Cei doi frați, care trăiesc în Connecticut, s-au hotărât să facă tot posibilul să-şi găsească sora.

Frate: „Am aflat că arhivele din 1951 au fost distruse de foc... Și am crezut că am nimerit într-o fundătură."

Mama lor a murit acum cinci ani şi n-a mai întâlnit-o niciodată pe June. Dar cei doi fraţi au simţit, cumva, ca o poartă în suflet.

„Numai că nici măcar nu știam dacă mai trăiește, sau unde se află..."

Anul tercut însă, de Crăciun, Doug s-a decis să-şi facă un test ADN şi să-l introducă într-o bază de date publică, menită tocmai să faciliteze întâlnirea unor membri ai familiilor separate, într-o împrejurare sau alta. Iar destinul a împins-o şi pe sora lor, aflată tocmai în Florida, adică la aroximativ 1.700 de kilometri depărtare, să procedeze la fel.

„Aveam inima îndoită, pentru că nu știam ce aș putea descoperi. Am intrat pe site, am dat o căutare pentru potrivirea ADN-ului și Janet era în fruntea listei. Mi-a explicat totul și apoi mi-a trimis o fotografie a ei. Era leit mama noastră. După multe șovăieli mi-am luat inima în dinți. Și... iertați-mă... sunt atât de recunoscătoare că am făcut testul acela."

Aceste imagini au surprins prima întâlnire între Doug şi sora lui - Janet şi nu June, cum o ştiau ei - în Florida, în luna iunie. Zilele trecute, Janet a făcut cunoştinţă şi cu Paul, în Connecticut. Iată-i şi pe toţi trei împreună - doi frați care şi-au regăsit sora, după 67 de ani!

Janet: „Dacă regret că nu am cunoscut-o pe mama? Absolut! Dar acum o cunosc pe ea, și cunosc iubirea ei, prin intermediul fraților mei."

Cei trei fraţi au făcut deja planuri să petreacă împreună Crăciunul.

Janet: „Cred că mama a pus totul la cale, de acolo de sus, din Rai. Sunt convinsă. Era momentul să ne întâlnim. Trebuia să fie așa..."

