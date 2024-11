Cum și-a pierdut Silviu Prigoană piciorul la doar 22 de ani. Omul de afaceri a dezvăluit că a fost în moarte clinică

De-a lungul timpului, Silviu Prigoană a vorbit de mai multe ori despre modul în care a ajuns să-și piardă piciorul. Astfel, el a dezvăluit în urmă cu câțiva ani faptul că acest lucru s-a datorat unui accident de muncă care a avut loc în 1984, la doar 22 de ani, din cauza căruia a stat trei luni în spital, după cum a explicat acesta într-un interviu pentru ProTV.

Silviu Prigoană a mai dezvăluit și faptul că a avut nevoie de trei operații din cauza acestui accident de muncă și că era chiar să-și piardă viața în ultima intervenție atunci când medicii au depus eforturi considerabile pentru a-l scoate din moarte cerebrală.

„Mi-am pierdut piciorul într-un accident de muncă. La ultima operație, am avut un mic incident, era să nu mă mai trezesc din ultima anestezie, am fost în moarte clinică, m-au resuscitat cu greu. Mi s-a făcut respirație artificială și am fost resuscitat. Prima dată ți se plânge de milă, un an am umblat în cârje. Părinții mei au fost foarte afectați”, a declarat Silviu Prigoană.

„Prima dată ți se plânge de milă că așa e modelul, primele 4-5 luni de zile. (...) Un an de zile am umblat în cârje și așa mai departe, până mi-am făcut prima proteză. Nu era simplu de loc (n.r. să-ți faci o proteză), erau ateliere de mecanică care aveau strung, ciocane și alte lucruri de astea. La partea de sudură era complicat, plus că se făcea din piele. Greutatea unei proteze era de trei-patru-cinci ori mai mare decât a unui piciorul care lipsea și ăsta era și motivul pentru care șchiopătai: trăgeai după tine o greutate, un sca de ciment, o bilă de fier. Nu era foarte simplă povestea”, a mai adăugat acesta.

Cum a murit Silviu Prigoană

Silviu Prigoană a decedat marți, 12 noiembrie 2024, într-un restaurant din stațiunea Brașov, în urma unui infarct. Deși a fost resuscitat de echipajele de urgență, viața sa nu a putut fi salvată. Evenimentul s-a petrecut într-o zi obișnuită, în care Prigoană lua masa alături de câțiva prieteni. Totul părea normal până când starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc. La un moment dat i s-a făcut rău. A început să tușească, iar martorii credeau că s-ar fi înecat cu mâncare.

Potrivit poliției din Brașov, incidentul a avut loc la prânz, când, în timp ce se afla la masă, Silviu Prigoană a început să se simtă rău. La scurt timp, a fost solicitat ajutorul unui echipaj medical, iar echipele de prim-ajutor au ajuns rapid la fața locului.

Chiar și în urma manevrelor de resuscitare, în jurul orei 15:30, medicii au fost nevoiți să constate decesul omului de afaceri. Nu au existat semne care să sugereze că Prigoană s-ar fi înecat cu mâncare, ceea ce ar fi putut complica și mai mult situația, având în vedere antecedentele sale medicale, deja cunoscute echipajului.

De-a lungul vieții sale, Silviu Prigoană a avut parte de mai multe evenimente tragice care i-au marcat sănătatea. Unul dintre cele mai importante accidente a fost cel din 1984, când, la doar 22 de ani, în timp ce lucra ca frigotehnist într-o fabrică din Gherla, a suferit un accident grav care i-a secționat piciorul. După trei intervenții chirurgicale, medicii au fost nevoiți să-l amputeze din cauza cangrenei care se instalase.

Accidentul a fost un moment de cotitură în viața tânărului Silviu Prigoană, dar, paradoxal, a fost și începutul unei cariere de succes în afaceri. Cu toate acestea, șocul și durerea acestui incident au lăsat urme adânci asupra stării sale de sănătate. În 2010, Prigoană a suferit un infarct miocardic.

Silviu Prigoană a fost un personaj cunoscut atât pentru activitatea sa în afaceri, cât și pentru stilul de viață dinamic și adesea controversat. Pe lângă succesul în domeniul afacerilor, el a fost și o figură publică activă.

În vara anului 2024, Silviu Prigoană a trecut printr-o mare pierdere - și-a îngropat tatăl. Vasile Prigoană a murit la vârsta de 93 de ani.

