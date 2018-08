Cum se scuză Carmen Dan, după violențele din Piața Victoriei: „Nu ministrul coordonează acțiunile Jandarmeriei”

Agerpres

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat sâmbătă la Spitalul Floreasca, unde a mers să discute cu jandarmii răniți la protestul de vineri, că așteaptă un raport de la Jandarmerie privind acțiunile din Piața Victoriei.

Astfel, Carmen Dan a anunțat că va ieși la declarații în cursul după-amiezii, pentru a prezenta concluziile raportului pe care îl va primi de la Jandarmerie.

Întrebată despre acțiunile Jandarmeriei la protestul de vineri seara, Dan a răspuns: „Așa cum știți, nu ministrul coordonează acțiunile Jandarmeriei. După fiecare misiune se face un raport, aștept acel raport. În cursul zilei de astăzi, o să ies și o să prezint concluziile raportului.”

Ea a refuzat să răspundă dacă are ceva de reproșat Jandarmeriei și nu a comentat informațiile privind protestele anunțate pentru sâmbătă seara.

Totodată, Carmen Dan a precizat că veștile sunt bune în ceea ce privește starea celor trei jandarmi răniți vineri seara.

„Bineînțeles, noi în mod constant am ținut legătura cu medicii. Băieții se vor externa mâine, Ștefania este încrezătoare și este bine. Are foarte multe contuzii, multiple traumatisme, dar starea ei e bună. A vorbit cu un psiholog și mă bucur. Am identificat la toți trei sentimentul datoriei îndeplinite.”

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a mers sâmbătă la Spitalul Floreasca din Capitală, pentru a discuta cu jandarmii răniți la protestul de vineri.

50.000 de oameni au manifestat vineri în Piața Victoriei din Capitală. Protestul a degenerat, astfel că în cursul serii au avut loc mai multe ciocniri violente între grupuri de protestatari, care au aruncat cu pietre și alte obiecte spre jandarmi, și forțele de ordine, care au folosit grenade, gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Printre cele 440 de persoane care au primit îngrijiri medicale au fost și copii și femei, iar în jur de 65 au ajuns la spital. Totodată, procurorii militari au deschis dosar penal privind intervenţia jandarmilor în Piaţa Victoriei.

