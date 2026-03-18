Despre patru dintre bărbați nu se știe nimic, iar al cincilea a fost recuperat din apă, însă nu a supraviețuit. La intervenție participă inclusiv Forțele Navale Române. Remorcherul s-a scufundat în timp ce aducea la o stație de descărcare a țițeiului din largul mării o navă petrolieră de mari dimensiuni.

Remorcherul Astana s-a scufundat în zona unui terminal de transfer al țițeiului din largul Mării Negre. Imaginile au fost filmate cu o lună în urmă.

Acum, avea la bord cinci marinari. Patru sunt căutați și la această oră, iar cel de-al cincilea - scos din apă, dimineață, a fost declarat mort.

Astana s-a scufundat la 8 kilometri de portul Midia. Era acolo - împreună cu alt remorcher - pentru a ghida petrolierul Amades, sub pavilion Insulele Marshal, să se lege la terminalul de transfer al țițeiului.

Astana era la pupa petrolierului, adică în partea din spate, legat cu o parâmă.

Căpitănia Zonală Constanța a transmis că remorcherul a început să scufunde după ce i s-ar fi oprit motoarele.

Adrian Stancu, directorul adjunct al Căpităniei Zonale Constanța: Nava a rămas fără propulsie. S-a întors cu chila în sus și s-a scufundat în poziție verticală.

Reporter: În cât timp s-a scufundat remorcherul?

Adrian Stancu: În foarte scurt timp, câteva minute.

Împrejurările în care remorcherul s-a scufundat sunt încă cercetate.

Parâma care lega Astana de petrolier s-ar fi întins brusc când remorcherul ar fi rămas fără motoare.

Chiar dacă căpitanul ar fi anunțat prin stație problema, petrolierul nu s-a putut opri brusc iar șocul - spun unele ipoteze - ar fi făcut remorcherul să se încline pe o parte, apoi să se răstoarne și să se scufunde.

Ovidiu Cupșa, expert maritim: „Inerția navei mari pe care acest remorcher o manevra a tras în lateral remorcherul, remorcherul s-a răsturnat pe o latură. A început să primească apă. A pierdut din flotabilitate. În momentul în care a pierdut din flotabilitate, el s-a scufundat. Când a pierdut motoarele, remorcherul nu s-a mai putut alinia cu nava pe care o tracta și în acel moment a fost târât în lateral și răsturnat de forța de tracțiune din parâmă. În momentul în care a fost răsturnat apă a început să intre prin chepenguri prin ușile etanșe care probabil erau deschise”.

Constantin Cărare, prieten cu marinarii: „Dacă rămâi black out și nu ai gang mare nu apuci în câteva secunde, te răstoarnă, ceea ce s-a întâmplat. Nu a avut stabilitate. Ce pot să vă zic că nici acum nu a gasit remorcherul. Nu este localizat. Umblă pe perimetre. Perimtru 1, 2, acum e pe 3”.

Remorcherul s-a scufundat în doar câteva minute - potrivit autorităților.

Marinarii care erau în interiorul ambarcațiunii nu au ar mai fi avut timp să reacționeze. Nava Astana a raportat că se scufundă la ora 8:52.

Corespondent PRO TV: „La operațiunea de căutare salvare participa 20 de scafandri de la ISU Dobrogea, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și de la o firmă privată. Misiunea este extrem dificilă, marea este agitată înaltă valuri mari de peste doi metri, iar vizibilitatea redusă”.

Forțele Navale Române au trimis o șalupa de intervenție rapidă cu un detașament de scafandri ca să ajute la operațiunea de căutare.

Sorin Tufan - fost fotbalist la Farul Constanta și Steaua București - este marinarul care a pierit în accident. Avea 57 dea ani.

Se pare că nu ar fi trebuit să se afle pe vas, pentru că era liber, dar ar fi făcut schimb de tură cu un coleg.

Tatăl unuia dintre marinarii de pe remorcher: Nu a mai scapat niciunul, vă spun eu, eu am trăit tot pe mare. Au făcut ceea ce nu trebuiau sa facă.

Reporter: Ce anume?

Tatăl unuia dintre marinarii de pe remorcher: A luat remorca fără să aibă remorcherul carlig. Așa am auzit și eu, nu știu ce să zic.

Reporter: Ce înseamnă asta?

Tatăl unuia dintre marinarii de pe remorcher: Înseamnă că nava și cu pilotul nu au fost atenți la remorcher și l-a bagat la fund.

Un dosar penal pentru ucidere din culpă ar urma să fie deschis în cazul accidentului naval. Petrolierul Amades pe care remorcherul Astana îl ghida a venit în Portul Midia Năvodari din portul Novorosisk - Rusia.

Are la bord 80.000 de tone de țiței pe care urmează să le descarce în țara noastră.