Cum s-a produs incendiul de la hotelul din centrul Bucureștiului. „Am simțit mirosul de fum și am luat-o la fugă pe scări”

Nivelurile superioare au fost inundate de fum, din cauza cablurilor cuprinse de flăcări. Unii dintre cei cazați au avut nevoie de ajutorul medicilor. Înainte de ora 8, fumul a invadat camerele şi holurile hotelului.

Turist: „Noi dormeam, am simțit mirosul de fum și am luat-o la fugă pe scări”.

Angajat hotel: „Nu a durat foarte mult... să zic un minut jumate... s-a umplut tot hotelul cu fum. M-am dus până la etajul 1, am eliberat două camere, mai mult nu am mai putut că nu eram... Am văzut că aveați masca de oxigen”.

Reporter: V-ați intoxicat?

Angajat hotel: „Nu știu dacă intoxicație, dar având în vedere că începuse fumul, nu mai vedeai. Unul dintre lifturi s-a defectat, nu mai mergea foarte bine. Doamna de la recepție a sunat la ei ca să vină să îl repare. În zece minute, un sfert de oră... a luat foc și gata”

Angajată hotel: „Am simțit fumul și am sunat imediat la pompieri.”

Claudiu Valeriu Crăciun, adjunctul șefului ISUBIF: „Ardea cu flacără deschisă în camera tehnică situată la etajul 10 al imobilului, camera tehnică a liftului. S-a acționat concomitent pentru localizarea și lichidarea incendiului și căutarea și salvarea persoanelor eventual surprinse în hotel”.

În hotel, ar fi fost înregistrați 60 de turiști străini, însă militarii susțin că doar jumătate erau în camere. Trei dintre oaspeți au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, dar au refuzat să meargă la spital.

O anchetă făcută de poliție și pompieri urmează să stabilească exact din ce cauză a pornit focul.

