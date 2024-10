Cum s-a ajuns ca un aparat RMN, vechi de 11 ani, să fie vândut cu 10.000 de euro. S-a deschis o anchetă

Romeo Dunca, președinte Consiliul Județean Caraş- Severin: "S-au cerut niște documente legate de achiziția RMN-ului de la spital și continuare legate de mutarea RMN-ului, respectiv scoaterea de la spital. Am predat documentele. Rămâne să-l contacteze pe domnul Laza. Am înțeles ca o echipa de procurori a fost și la spital. Au ridicat același documente. Practic, s-au luat din contabilitate fișa bunului, corespondența pe care am avut-o cu Spitalul pe tema RMN-ului, hotărârea de Consilui. A ajuns la un spital, undeva în Oltenia".

Aparatul RMN, vechi de 11 ani, s-a stricat anul trecut, iar repararea lui ar fi costat 60.000 de euro. Atunci, Consiliul Judeţean, de care aparţine spitalul, a decis să îl vândă contra sumei de 10.000 de euro. Momentan, ancheta este IN REM şi nu vizează o persoană anume.

