Cum poți ajunge să fii voluntar. Românii luptă pentru cauze nobile nu doar de sărbători, ci pe tot timpul anului

În România există mii de organizații care luptă pentru cauze nobile și toate au nevoie de donații, dar mai ales de voluntari. La nivel global, aproape un miliard de oameni fac voluntariat.

De Crăciun mulți donează bani, haine sau alimente. Pentru o scurtă perioadă de timp aduc fericire în casele oamenilor necăjiți. Însă cel mai important cadou pe care putem să îl facem este timpul.

Eli Neicut, consilier: „Dacă vrei să faci bine, îți propun să te întrebi trei lucruri, dacă ai timp, dacă ai bani sau dacă ai niște abilități pe care le poți pune la bătaie, dacă am timp, cam cât timp am, aș putea să donez de câteva ori sânge pe an, dacă am mai mult timp poate merg să țin meditații pentru un copil din centrele de plasament care are nevoie de mai multă vizită decât o dată pe an. Cum să faci bine ca să nu faci rău? Din dorința de a te duce către un copil, îl vezi de Crăciun, umplem frigiderul și jucării, dar apoi renunț, dar asigură-te că nu e doar o intervenție o dată”.

Pe internet găsim platforme precum voluntariat.ro sau Harta Voluntariatului care înglobează sute de organizații care luptă pentru diferite cauze. Aici, putem să ne facem un cont și în funcție de localitatea în care locuim sau disponibilitatea noastră, ne alegem unde și cum vrem să ajutăm.

Vivianda Nicolae a lucrat ani de zile într-o corporație. Voluntariatul i-a schimbat însă viața și a determinat-o să se dedice acestei cauze. De câțiva ani, lucrează pentru o asociație de susținere a copiilor din orfelinate.

Vivianda Nicolae, coordonator voluntari: „M-am gândit că asta e pentru mine, să ajut copiii din centrele de palsament să devina mari, m-am înscris ca voluntar, unde am stat cam doi ani de zile până am devenit coordonator, mi-am dat seama că acesta este adevăratul meu job. A fost un moment de răscruce în care am decis că e mai important să fac ce-mi place, mi-am dat demisia de la jobul pe care-l aveam”.

Diana Secară ajută copiii săraci din țară, dar și din Africa, unde cu sprijinul mai multor români, a reușit să clădească o școală pentru o comunitate care nu avea acces nici măcar la apă potabilă.

Diana Secară: „Așa am fost noi când ne-am dus prima dată în Tanzania, mergând cu dulciuri și jucării și ajungând acolo ne-am dat seama că acei copii nu aveau apă de peste o săptămână, nu aveau mâncare, erau extrem de bolnavi pentru că nu primeau niciun fel de vaccin și am postat online. Lumea a reacționat, ok, hai să trimitem bani, să le luăm mâncare, să rezolvăm cu apa și așa a început. Am zis că dacă putem să hrănim, să ducem la școală 100 de copii cu cea mai mare donație de 60 lei, înseamnă că o să reușim. E o minune în zonă, avem panouri solare și pentru prima dată curent în zonă. Cheltuielile devin din ce în ce mai mari pentru că tot mai mulți copii își doresc să vină la școală, pentru că școala e acel loc unde este apă potabilă și ei primesc mâncare”.

Cu toate că tot mai mulți tineri din România aleg să facă voluntariat, unii încă din liceu, un raport european ne plasează încă la coada clasamentului și la acest capitol.

