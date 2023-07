Cum pot tinerii români să beneficieze de cazare și transport în majoritatea țărilor europene, prin turismul de voluntariat

Cei până în 30 de ani beneficiază de cazare și transport în majoritatea țărilor europene, dacă aleg să lucreze o perioadă scurtă pentru diverse organizații ori festivaluri.

Munca pe care o vor face acolo nu este plătită, dar reprezintă cel mult 6 ore pe zi. Așa că le rămâne timp să și viziteze.

Student la istorie, în Cluj-Napoca, Cristi Giurgiu, a făcut - inițial - voluntariat la TIFF și pentru că s-a descurcat a fost recomandat și altor organizatori de festivaluri de film. Așa a ajuns la cel din Wroclaw, Polonia.

Cristi Giurgiu, voluntar: „Am fost primiți la intrarea în aeroport de mașinile oficiale, care ne-au dus la hotel. Cumva am avut parte de un tratament mai special fiind voluntari străini dar, na, am pus și noi osul la treabă și am făcut să fie ok.”

Doris Nemeș a descoperit Malta prin intermediul unui program de voluntariat, intermediat de Uniunea Europană. 10 luni a lucrat acolo alături de o echipă de cercetători care se ocupă de conservarea orhideelor sălbatice și a speciilor de lilieci.

Doris Nemeș, voluntar: „Eu nu mai fusesem până atunci într-o țară mediteraneană, așa că era absolut fascinant să văd pomii inflorind în luna ianuarie și să mânânc fructe proaspete din pom în decembrie.”

Uniunea Europeană îi pune în legatura pe tinerii care vor să facă voluntariat cu organizațiile care au nevoie de ei prin platforma youth.europa.eu. Transportul până în țara unde are loc proiectul de voluntariat, cazarea și masa sunt asigurate prin Corpul European de Solidaritate.

În unele situații se acordă și o indemnizație pentru cheltuieli personale, între 3 și 6 euro pe zi. Oricine poate merge voluntar și există doar un criteriu legat de vârstă.

Anca Pânduraru, reprezentant Comisia Europeană: „Au vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani, respectiv 35 de ani când vine vorba despre voluntariatul în domeniul ajutorului umanitar. Aceștia trebuie să aibă reședința legală într-un stat al Uniunii Europene și bineînțeles să se înregistreze pe portalul corpului european de solidaritate.”

Nadia Tismănaru, Fundația Pentru Tineret Timiș: „Este un plus să cunoască limba engleză ca să poată comunica.”

Voluntariatul intermediat de Uniunea Europeană durează între 2 și 12 luni. Voluntariat în alte țări se poate face și prin intermediul asociațiilor nonguvernamentale care au colaborări cu organizații similare din alte state.

Bogdan Talpoș, vicepreședinte Asociația Minte Forte: „În Ungaria au fost mai mulți voluntari pe un program pe teatru la centre de bătrâni, noi ne asigurăm că voluntarul primește toate condițiile necesare.”

Pe internet apar diverse oportunități pentru cei care vor să facă voluntariat. Acestea trebuie însă atent verificate pentru că - spun reprezentanții Comisiei Europene - nu toate organizațiile sunt de incredere.

