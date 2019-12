Cum le este pusă imaginația la încercare copiilor. Expoziție inedită în Bistrița

O lume colorată, unde imaginaţia poate zburda în voie, şi-a deschis porţile în Bistriţa. Este vorba despre o expoziţie care a adunat construcţii din cunoscutele piese de lego, adorate de copii.

Vizitatorii, mici şi mari, sunt invitaţi să admire lucrările, dar să se şi joace.

Printre construcţii colorate, imaginaţia copiilor este pusă la încercare. În plus, micuţii care vizitează expoziţia din Bistriţa au ocazia să îşi arate priceperea. Fiecare dintre ei are libertatea de a pune pe picioare o lume unică, folosind micile piese din plastic.

Narcisa s-a îndrăgostit în urmă cu patru ani de acest joc. Şi a luat totul în serios. Iar acum se lauda cu un proiect prezentat în Italia, la un eveniment de profil, la care a muncit trei luni.

Una dintre lucrările care aşteaptă să fie admirate de curioşi face trimitere la o bornă kilometrică de pe traseul Via Transilvanica. Mai mulţi pasionaţi au lucrat mai bine de două luni pentru un rezultat spectaculos.

Toni Tocaci, coordonator expoziţie: „În primele două imagini, peisaje, se pot vedea ce se poate face pe Via Transilvanica, drumeţii, plimbări într-o zonă splendidă de pădure munte etc., Iar în a doua parte am realizat o machetă cu o mamă ursoaica cu puii în căutarea disperată a unei noi case din pricina noastră, pentru că au fost tăiaţi copacii."

Porţile expoziţiei sunt deschise până duminică.