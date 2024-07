Cum explică specialiștii prețul record la energie în România, pe caniculă, unde cererea e mai mare

De exemplu, panourile fotovoltaice pierd mai bine de 20% din eficiență. În paralel, și producția de energie eoliană este mai mică.

Marius Aciu, prosumator: „Ieri (marți, n.r.) am avut o producție de 41 kwh și dacă ne ducem undeva mai în spate, în luna mai, unde am avut un vârf, aici am avut 65,81m ca și producție”

Marius Aciu din Timiș are pe casă o instalație de 31 panouri fotovoltaice, cu o putere de 12,5 kwh. În această perioadă, cu soare puternic și temperaturi mari, producția a fost mai mică, așa că a fost nevoit să folosească energie și din rețea.

Marius Aciu, prosumator: „În perioada asta scade, în aprilie mai producția este mult mai ok pentru că nu e atât de cald”

Practic, materialele semiconductoare din panouri se încălzesc și astfel își pierd din eficiență, spun specialiștii. Panourile dau cel mai bun randament la 25 de grade Celsius, adică în lunile de primăvară și toamnă. Potrivit testelor de specialitate, fiecare grad în plus scade cu aproape 0,5 la sută din puterea panourilor.

Claudiu Sasu, instalator: „De exemplu, de la 25 de grade până la 35 de grade - la 10 grade pierdem 4,5 – 5% eficiență. Panourile când stau pe casă ajung și la 60 -70 de grade – dar înseamnă undeva la 20 – 25% pierdere, ca eficiență – asta e motivul pentru care produc mai puţin vara când e soare foarte puternic”

Pentru a nu avea neplăceri, specialiștii vă recomandă să vă supradimensionați sistemul de panouri fotovoltaice cu aproximativ 30%. Altfel, riscați să consumați și mai mult din rețea, mai ales vara, când aparatele de aer condiționat funcționează aproape neîntrerupt.

Pentru moment, tariful pentru energia electrică este plafonat la nivelul populației până în martie anul viitor, însă România a avut prețuri record la energie, mult peste media statelor europene.

Potrivit datelor de profil, pe piața spot, cel mai scump tarif este în Ungaria, de 194 euro pe MWh, urmează România cu 148 euro pe MWh.

S-a ajuns aici, explică inclusiv ministrul Energiei, din mai multe motive. În această perioadă, temperaturile sunt și cu 7 grade peste medie, iar atunci când este foarte cald și NU bate vântul, producția de energie eoliană scade.

Pe de altă parte, și debitul Dunării este sub media multi-anuală la intrarea în țară și este prevăzut să scadă cu aproximativ 15% în următoarea săptămână. Producția de energie a hidrocentralelor este cu mult sub cea de anul trecut pentru că avem o vară secetoasă.

Ștefan Sandu, proprietar firmă distribuție și instalarea sistemelor fotovoltaice: „De exemplu, dacă la partea de hidro avem debite mai scăzute pe râurile din zona noastră, și atunci se explică o perioadă mai redusă de funcționare a turbinelor. În cazul centralelor eoliene, mișcarea vântului este mai puțin activă decât în perioada de iarnă”.

Eugenia Gusilov, expert energie: „Hidroelectrica este regina absolută a pieței de echilibrare în România, dar în momentul în care avem un an secetos, Hidroelectrica nu îți mai poate îndeplini acest rol - asta înseamnă că celelalte grupuri care pot fi pe gaz, pe cărbune, intră în funcțiune, dar cu costuri mult mai mari, de asta vedem acele prețuri foarte mari”.

Specialiștii spun că variațiile de pe piață se vor regăsi în facturile noastre, începând cu anul viitor, când preţurile la energie nu vor mai fi plafonate.

