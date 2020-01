Cum arată noile cărţi de identitate. Vor conţine cip, amprente şi certificat digital

De anul viitor, vom avea buletine noi. România trebuie să se alinieze standardelor europene și să modifice formatul actualelor cărți de identitate.

Noile acte vor fi mai mici și mai sigure, spun oficialii. În plus, cartea de identitate va fi obligatorie de la 12 ani și nu de la 14, cum este în prezent.

Noua carte de identitate care va fi introdusă din 2021 are dimensiunea unui permis de conducere sau a unui card bancar și respectă astfel standardele impuse de Uniunea Europeană. În plus, este la fel de sigură ca actele de identitate din celelalte țări ale Uniunii. Documentul va avea inserat un cip electronic pe care vor fi stocate toate informațiile personale. Și în plus, va conține imaginea foto a persoanei, imaginea a două amprente și un certificat de autentificare digitală.

Noile documente vor avea elemente de securitate suplimentare, iar unele vor putea fi citite doar cu aparatură specială.

Cătălin Giulescu: „Nu cred că un procent de mai mult de 10% din aceste elemente de securitate vor fi disponibile public pentru a permite oricărui cetățean să aprecieze în ce măsură un document este falsificat sau nu. În mare măsură, marea parte a acestor elemente de securitate vor face parte din categoria informațiilor clasificate."

Citește și Incidente la o secție de vot din Cluj. Oamenii au fost nevoiți să stea la coadă

Noua carte de identitate electronică va fi suficientă și pentru a interacționa online cu administrația publică. Pentru asta vom avea însă nevoie de un cititor de card care costă aproximativ 10 euro.

Practic, printr-un simplu click vom putea cere să ne înmatriculam mașina sau să ni se elibereze un certificat de cazier judiciar din fața calculatorului fără să ne mai deplasăm la ghișeu. Asta pentru că ne vom identifica doar cu ajutorul cip-ului de noua carte de identitate. Tot cu acest cip vom putea folosi cartea de identitate și pe post de card de sănătate.

Cătălin Giulescu: „Încercăm să identificăm mai multe soluții, astfel încât cetățeanul să fie deja dotat cu ceea ce îi este necesar pentru a se putea autentifica în sistem. Prin mecanisme electronice identitatea ta este certificată și poți să soliciți serviciul care vrei să îți fie prestat."

O altă noutate este că actul electronic de identitate se va elibera obligatoriu de la 12 ani și, opțional, sub această vârstă, la solicitarea părinților. Cei care nu doresc, din diferite motive, o carte electronică de identitate, vor putea solicita eliberarea unei cărți de identitate simple. Noua carte de identitate va costa aproximativ 15 euro. Aceasta va putea fi eliberată la expirarea actualelor documente de identitate sau la cerere, după 3 august 2021.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!