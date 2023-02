Cum arată containerele din Aninoasa în care vor locui persoanele evacuate din locuinţele afectate de cutremure

Față de joi, când au primit vestea că vor fi mutați și nu erau de acord cu acest lucru, azi localnicii par să accepte ideea. Legea nu le mai permite autorităților să țină chiriași în construcții nesigure.

Primele containere au ajuns la Aninoasa dimineață. Sunt dotate doar cu paturi și saltele, dar autoritățile dau asigurări că, în scurt timp, vor fi racordate inclusiv la rețelele de utilități, pentru a fi cât mai funcționale. În aceste condiții, zeci de localnici au anunțat că sunt de acord să se mute.

Localnic: „Am fost eu să fac asigurare și nu vrea expertul să facă asigurare. Ce facem? E clar suntem la mâna lui Dumnezeu. Dacă e nevoie, plec, ce să fac, e viața mea”.

Nicolae Dunca, primar Aninoasa: „Deja încep să vină la primărie să întrebe când și unde o să vadă locațiile, că ei se așteptau la ceva containere cu un spațiu gol, fără paturi, fără nimic, dar când or să vadă că o să fie cazarmament nou, paturi corespunzătoare, căldură. Fiind spațiu mic o să fie suficientă. Cred că o să fie condiții bune și oamenii or să înțeleagă”.

Totuși, mulți oameni nu vor să își părăsească locuințele. Se tem că hoții le vor fura lucrurile, dar și că nu vor avea condiții decente de trai.

Localnică: „Eu sunt de la vârsta de un an, de 67 de ani în aceiași colonie. Aici a fost mama și tata. Am copilărit, am crescut, așa ceva nu s-a pomenit”.

Localnic: „Eu nu prefer să mă mut. Nu am cum să-mi las proprietatea mea cumpărată. Plătesc impozit, plătesc absolut totul ca să mă mut ca în gară”.

În următoarele zile, autoritățile ar trebui să mute peste 500 de persoane din 11 blocuri a căror structură de rezistență este șubredă. În cazul unor noi cutremure în Oltenia, imobilele vechi de peste 100 de ani se pot prăbuși.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 24-02-2023 17:53