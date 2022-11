Cum arată acum actorii din "Singur acasă". GALERIE FOTO

Și, cum nu se poate decembrie fără „Singur acasă”, anul acesta, Pro TV va difuza cea mai îndrăgită comedie de Crăciun. Celebra ecranizare a revenit în grila Pro TV.

Dar cum au trecut cei 32 de ani peste actori? Haideți să observăm împreună.

Kevin - Macaulay Culkin

Fără dar și poate cel mai cunoscut din serial este simpaticul Kevin interpretat de Macaulay Culkin. Pe lângă seria "Singur acasa", Culkin a mai jucat în producții precum My Girl (1991), The Good Son (1993), The Nutcracker (1993), Getting Even with Dad (1994), The Pagemaster (1994) și Richie Rich (1994).

Kate McCallister - Catherine O'Hara

Mama sa din serial, Kate McCallister, era Catherine O'Hara, căruia actorul a continuat să îi spună “mami” mulți ani după terminarea filmărilor. Ea a mai jucat în Second City Television (1976–84), Schitt's Creek (2015–2020) After Hours (1985), Beetlejuice (1988) sau The Nightmare Before Christmas (1993).

Peter McCallister - John Heard

Soțul său din serial, Peter McCallister, era interpretat de John Heard, care a cunoscut succesul și datorită rolurilor din Heart Beat (1980), Cutter's Way (1981), Cat People (1982), Beaches (1988), sau Deceived (1991).

Harry Lime - Joe Pesci

Joe Pesci, cel care l-a interpretat pe unul dintre hoți, Harry Lime, nu mai are nevoie de prea multe prezentări. Printre rolurile sale remarcabile se mai numără cele din Raging Bull (1980), Goodfellas (1990), Casino (1995), The Irishman (2019), Once Upon a Time in America (1984), Moonwalker (1988), JFK (1991), A Bronx Tale (1993) sau The Good Shepherd (2006).

Marv Merchants - Daniel Stern

Cel de-al doilea hoț, Marv Merchants, a fost interpretat de Daniel Stern. El a mai jucat în City Slickers (1991), City Slickers II: The Legend of Curly's Gold (1994), Breaking Away (1979), Stardust Memories (1980), Diner (1982), Blue Thunder (1983), Hannah and Her Sisters (1986), The Milagro Beanfield War (1988), Coupe de Ville (1990) și Very Bad Things (1998).





