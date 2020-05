Cum ar arăta Kim Jong Un cu câteva zeci de kilograme mai slab. ”Așa ar fi și mai intimidant”

Este binecunoscut faptul că liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, are probleme mari de sănătate, acestea datorându-se în mare parte stilului său de viață, bazat pe excese, dar și greutății impresionante.

La o înălțime de 1,70 m, Kim Jong Un are o greutate de 136 de kilograme, fiind consideral, după toate normele, supraponderal. De altfel, acesta este renumit pentru faptul că, în timp ce majoritatea oamenilor din țara sa se află la limita supraviețuirii, nu-și refuză nicio plăcere. Conform The Mirror, acesta își comandă carne de porc din Danemarca, caviar din Iran, pepene galben din China și vită Kobe din Japonia.

