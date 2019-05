Cum a ajuns senatorul PSD Virginel cu elicopterul în București: ”A amenințat, a țipat”

Medicii de la Spitalul Județean din Suceava îl contrazic pe senatorul PSD Virginel Iordache, care ar fi cerut să fie adus cu elicopterul la București pentru o problemă banală.

Săptămâna aceasta, senatorul PSD Virginel Iordache a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Judeţean din Suceava, iar doctorii i-au pus diagnosticul de sindrom reumatoid din cauza unei enteroviroze.

Senatorul a fost internat în secţia de boli infecţioase şi două zile mai târziu, precizează cei din conducerea unităţii medicale, ar fi cerut să fie transferat la Institutul ”Matei Balş” din Bucureşti.

Spitalul a solicitat o ambulanţă ca să îl transporte, dar senatorul ar fi vrut, în mod expres, să fie dus cu elicopterul SMURD, spune directorul Spitalului din Suceava.

Senatorul neagă și spune că de fapt spitalul ar fi cerut elicopterul: “Eu nu am dat niciun telefon, nu am făcut niciun demers, de lucrurile astea s-au ocupat cei de la spital, din Suceava.”

Însă, managerul spitalului din Suceava are altă variantă.

“Înțeleg că acum toată lumea învinovățește medicii suceveni că au solicitat transferul cu elicopterul SMURD pentru așa un diagnostic. Dar medicii au luat această decizie sub presiune și sub amenințări. A țipat la toată lumea. A amenințat. A cerut să fie transferat și a refuzat Ambulanța. Ce puteau face medicii?! Să-l ducă unul cu mașina personală?! La „Matei Balș“ a primit același diagnostic și același tratament. I-au mai dat în plus o pastilă de Tamiflu”, a declarat joi, pentru „OBIECTIV de Suceava”, Vasile Rîmbu, managerul Spitalului Județean Suceava.