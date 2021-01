Culorile care vor fi la moda în 2021. Ce spun designeri

După un 2020 dramatic, anul cel nou este definit de optimism speranţă şi gândire pozitivă. Cel puţin asta a decis institutul american Pantone, care a ales două nuanţe la modă: galben vibrant şi gri liniştitor.

Ambele vor reuşi să ne apropie şi să emane încrederea de care noi toţi avem nevoie ca să depăşim mai repede criza sanitară.

Galbenul şi griul şi-au făcut deja loc în modă. De la marile case până la micile ateliere, cei mai pricepuţi dintre designeri au început să le pună în valoare.

Maia Raţiu, designer vestimentar: "Institutul Pantone a ales cele două culori ca să facă trecerea de la un an mohorât, spre un an care sperăm cu toţii o să fie un an luminos. Cumva, un tunel pe care ei îl văd gri, şi luminiţa de la capătul tunelului, pe care au interpretat-o ca şi fiind galbenul".

Nuanțele vii au farmecul lor şi în materie de mobilier. Tinerii, de pildă, preferă o canapea galbenă, pe un fundal gri. Cel mai probabil, părinţii lor ar fi făcut exact pe dos.

Petru Călian, director general al unui magazin de mobilă: ''Vor să dea mai multă viaţă, mai multă lumină apartamentului său biroului".

Combinaţia perfectă pentru a fi în trend este un fotoliu galben şi o canapea gri. Accente din nuanţele anului 2021 însă se pot regăsi şi în decoraţiunile sau accesoriile din locuinţă.

În 2021 veți găsi din belşug galben, însă, de ce nu, şi gri, inclusiv în vitrinele cofetăriilor.

Monica Ivan, deprezentant al unei cofetării: "De aici, de la o bază, putem să adăugăm şi să clădim arome cu banane, cu mango, cu ananas, să înviorăm cu note de lămâie, să mai adăugăm profunzime cu şofran, cu turmeric".

Institutul Pantone din Statele Unite dezvoltă culori şi nuanţe folosite în diverse industrii. În fiecare an, institutul alege o culoare a anului, ţinând cont inclusiv de contextul socio-economic global. Anul trecut, albastru clasic a fost vedeta. Mai în glumă, mai în serios, albastră a fost şi situaţia pe toată planeta.