Culiță Sterp s-ar fi aflat și sub influența unor substanțe psihoactive în momentul accidentului din Cluj

Culiță Sterp a primit o altă veste proastă de la autorități după ce vineri a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Conform IPJ Cluj, anchetatorii au extins urmărirea penală în cazul lui Culiţă Sterp şi pentru conducere sub influenţa substanțelor psihoactive.

Redăm mai jos precizările autorităților:

”Ca urmare a cercetărilor derulate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în baza probatoriului administrat, respectiv a confirmării prezenței substanțelor psihoactive de către instituția abilitată, în cazul conducătorului auto în vârstă de 30 de ani, din județul Hunedoara, a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive”.

Culiță Sterp a fost adus la audieri, vineri, în fața procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Avocat: „Nu o să declarăm nimic, ancheta este în curs de desfășurare.O să îi lăsăm pe domnii procurori să-şi facă treaba".

Autoritățile au spus că, după accidentul rutier, Sterp a fost testat pentru a identifica substanțe interzise, iar în mașina sa au fost căutate substanțe interzise.

„La locul evenimentului rutier, conducătorul auto a fost testat doar cu aparatul etilotest, însă la unitatea medicală i-au fost recoltate probe biologice și în vederea identificării substanțelor interzise”.

Dată publicare: 22-11-2022 16:17