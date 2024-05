Imaginea unor orașe din România a fost schimbată cu bani europeni. Cât de importante sunt alegerile europarlamentare

Ca să nu mai tânjim după o țară „ca afară”. Pentru că în mai puțin de o lună ne alegem reprezentanții în Parlamentul de la Bruxelles, e momentul să vorbim despre beneficiile apartenenței la marea familie europeană. „Eu Yes la Vot” este campania Știrilor ProTv și „România, te iubesc!”.

Paula Herlo: „Acest vot pentru alegerile europarlamentare este mai important decât ne imaginăm. O să vorbim despre fondurile europene care au fost atrase dar și ce s-ar fi putut atrage și nu am reușit. Un mare capitol este legat de PNRR. Țara noastră are bani și ar putea avea parte de mulți bani. În sănătatea s-au alocat 2,4 miliarde de euro. Enorm de mulți bani. Ministerul a anunțat că o parte din această sumă va merge spre construirea și renovarea a 21 de unități sanitare. Noi am făcut o evaluare a stadiului în care se află lucrările pe aceste șantiere ( ar fi trebuit să fie) și ne-am dat seama că lucrurile nu stau foarte bine. Șase dintre ele nu au nimic. Sunt la stadiul aproape zero, și mai sunt doi ani și jumătate până când trebuie închise, pratic, pentru că dacă nu, pierd finanțarea. Am sesizat că acolo unde sunt autorități locale incompetente, acolo este și eșecul.”

Mai multe detalii în video.

