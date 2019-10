CTP: Barna dacă anunţă o explozie atomică pe Valea Prahovei, nu reține nimeni

Invitat în platoul Știrilor Pro Tv, gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat și situația din USR după moțiunea de cenzură.

Andreea Esca: “Un premier apolitic credeţi că ar fi o variantă?”

CTP: “Ar fi şi asta, dar nu cred că va fi posibilă. Ar fi foarte bine să fie o persoană foarte competentă care să vină acolo, să nu datoreze nimănui nimic, în fruntea unui Executiv, să datoreze oamenilor. Asta cu alegerile anticipate, după ce poporul s-a uitat la toată aiureala asta din Parlament cu moţiunea de cenzură, acum să se uite la alegerile anticipate, alta politicăraie. Păi nu, oameniI aşteaptă să vadă ceva efectiv.”

Andreea Esca: “Cum interpretaţi faptul că USR, deşi a susţinut moţiunea, nu doreşte să ajungă la guvernare, dacă nu se organizează alegeri anticipate. De ce au acesta atitudine?”

CTP: “Pentru că USR nu are poza de buletin, de aceea. Ei nu ştiu cine sunt. Întrebaţi-i pe cei de la USR, nu ştiu nici ei cine sunt.

Andreea Esca: “Măcar ştiu ce vor?”

CTP: “Nu, nu. E un partid eclectic acolo. Nu sunt definiţi. Au beneficiat în alegerile europarlamentare de o încredere care îi copleşeşte, îi depăşeşte, nu fac faţă. Domnul Barna nu face faţă poziţiei pe care o are de candidat al acestui partid la prezidențiale. Are, dincolo de conţinutul discursului, o anticarismă, un flux verbal lipsit de relief. Curge, nu se reţine nimic din ce spune. Dacă anunţă o explozie atomică pe Valea Prahovei, domnul Barna, să ştiţi că nu reţine nimeni din fluxul acela doar dacă vede cum ţine tot timpul ochii deschişi, prin ochelari. Să-i spună cineva şi asta.”

Andreea Esca: “Credeţi că poate avea intenţii bune, dar nu are carismă, asta îmi spuneţi?”

CTP: “Nu ştiu, eu nu ştiu ce intenţii are fiecare, poate sunt bune, dar cursa prezidenţiala înseamnă imagine.”

Andreea Esca: “Există, în momentul acesta, un om politic care are carismă?”

CTP: “Da, Klaus Iohannis. Există 2, de fapt. Klaus Iohannis şi Mircea Diaconu, atenţie. În momentul în care Viorica Dăncilă a picat, acum, se pot duce multe voturi către Mircea Diaconu care nu a fost implicat în povestea asta şi acesta e un avantaj”.

Andreea Esca: “Îl consideraţi un om politic?”

CTP: „Nu, bineînţeles.”

Andreea Esca: “Vorbim despre imagine aici.”

CTP: “Da, vorbesc de poză. Klaus Iohannis dă o siguranţă oblomoviană. Poporul român e oblomovian. Nu vrea să se întâmple lucruri. Iohannis dă liniştea că nu se vor întâmpla smucituri mari, că lucrurile or să meargă aşa de la sine, molcom. Şi asta e un avantaj extraordinar. Românii vor asta şi de aceea îl vor vota.”

Andreea Esca: “Atunci de ce l-au votat şi pe Băsescu? Mi se pare că sunt la două extreme”.

CTP: “Atunci era alt moment. Atunci nu mai voiau linişte, se săturaseră de linişte, pe urmă i-a săturat Băsescu de gălăgie şi acum îl vor pe Iohannis, s-au obişnuit cu el, e bine. Iohannis nu trebuie să facă nimic, el a creat un sentiment, oblomovian.

Mircea Diaconu este Sorin Oprescu acum 10 ani. Nu face mare lucru, nu spune mare lucru. Nici carismă nu are. Chiar spre surprinderea mea nu este deloc un actor bun acest rol. Joacă rolul independentului: “Eu nu am treabă cu ăştia. Eu sunt Mircea care merge cu maşinuţa lui, eu nu am gărzi, nu am SPP, nu am partid”. Ba are, bineînţeles, că îl susţin ştia de la ALDE şi ai lui Ponta. Dar pozează aşa cum poza şi Sorin Oprescu, deşi era susţinut în ultimă instanţă de PSD.”