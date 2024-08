Cristian Pîrvulescu explică de ce au făcut procurorii percheziţii marţi la SNSPA

„Am fost la Parchet, este foarte adevărat, dar nu aş putea să spun că a fost o zi complicată. Din contră, a fost o zi lămuritoare şi pentru mine, şi pentru SNSPA, şi pentru mass media. Am avut o discuţie foarte bună cu procurorul de caz, care este un tânăr care este specializat în agresiuni sexuale, în violenţă sexuală, foarte profesionist, care avea deja în mare măsură dosarul format, a avut discuţii atât cu unii colegi mai tineri care au fost în practică cu domnul profesor Bulai, cât şi cu foarte multe din studente. Mi-au pus câteva întrebări referitoare la posibile sesizări, am lămurit situaţia, nu au existat niciun fel de sesizări formale şi la o discuţie informală pe care am purtat-o cu studenţii în luna aprilie, în care au apărut câteva probleme şi le-am cerut sprijinul pentru a le putea investiga”, a declarat, marţi seară, la TVR Info, Cristian Pîrvulescu, audiat ca martor în dosarul de folosirea funcţiei în scop sexual deschis în urma investigaţiei jurnalistice care îl vizează pe Alfred Bulai.



Profesorul a catalogat discuţia cu procurorul drept ”una cât se poate de constructivă, de lămuritoare”.

Pârvulecu a explicat şi de ce procurorii au făcut, marţi, descinderi la trei adrese, în spaţii unde funcţionează SNSPA.



„De ce s-a întâmplat percheziţia de astăzi? Pentru că, din nefericire, a fost o problemă de comunicare. Adresa din partea Parchetului trimisă pe 31 iulie a ajuns la o adresă de e-mail care nu era folosită. SNSPA a răspuns pe 14, cerând încă câteva zile suplimentare pentru a strânge documentele – este perioadă de vacanţă în universităţi, singura lună de vacanţă e august – deja mandatele de percheziţie erau aprobate la data respectivă. Au venit astăzi, au strâns cât au putut de mult, o să le punem la dispoziţie şi celelalte informaţii pe care le vom găsi în continuare”, a arătat Cristian Pîrvulescu.

Percheziţii au avut loc, marţi, în mai multe locaţii aparţinând SNSPA în dosarul deschis după acuzaţiile lansate de mai multe studente la adresa sociologului Alfred Bulai, fost profesor la SNSPA.

Decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi administrative (SNSPA) Cristian Pîrvulescu, a fost audiat, marţi, în dosarul de folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual. Acesta are calitate de martor.

Sociologul Alfred Bulai, profesor şi cunoscut analist politic la TV, în vârstă de 61 de ani, le cere studentelor să se dezbrace în faţa lui, în practică, în camera unde este cazat şi unde le cheamă să le ofere feedback academic, a scris site-ul de investigaţii snoop.ro, după ce a discutat cu 18 victime şi martori din perioada 1995-2024 despre comportamentul profesorului de-a lungul carierei sale de aproape trei decenii, dintre care mai mult de 20 de ani în SNSPA.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: