Criminaliștii au început ancheta la ”Matei Balș”. Primele declarații ale procurorilor cu privire la cauzele tragediei

În urmă cu puțin timp, criminaliștii au finalizat primele cercetări cu privire la incendiul de la Institutul ”Matei Balș” din București.

Anchetatorii au studiat salonul în care a izbucnit focul și au venit cu primele declarații.

”Ovidiu Oanță: Vă puteți da seama, cât de cât, de unde a pornit vâlvătaia?

Alexandru Anghel, procuror criminalist: Se pare, este posibil să fi fost două explozii a două tuburi de oxigen. Se pare că a fost un incendiu, apoi explozia. Urmează să lămurim”.

”Reporter: Incendiul de la ce a izbucnit?

Alexandru Anghel: În momentul ăsta nu avem o asemenea ipoteză”.

"Am efectuat cercetarea la faţa locului, au fost ridicate cadavrele şi trimise la INML. În cursul zilei de mâine, vor avea loc necropsiile. În cadrul cercetării la faţa locului au fost cooptaţi şi specialiştii de la INSEMEX Petroşani, pentru a ne lămuri în legătură cu împrejurările producerii incendiului. Cercetarea la faţa locului trebuie să fie una foarte minuţioasă, nu se poate termina astăzi. Azi, am ridicat cadavrele şi am făcut o primă evaluare. Mâine, reluăm tot cu specialiştii de la INSEMEX. Au fost ridicate documente, urmează să fie analizate. Este un volum destul de mare de documente ridicate, nu putem trage încă o concluzie. Există camere de supraveghere şi au fost ridicate imagini şi urmează să fie analizate. În saloane nu există supraveghere video. Nici pe holurile spitalului", a afirmat procurorul.

Referitor la informaţia că în salonul în care a izbucnit incendiul s-ar fi aflat o aerotermă adusă de o rudă a unui pacient, Alexandru Anghel a spus că această problemă va fi lămurită sâmbătă, când se va face cercetarea la faţa locului împreună cu specialiştii de la INSEMEX.

Pe de altă parte, procurorul nu a putut să confirme dacă pavilionul unde a izbucnit incendiul avea autorizaţie de securitate la incendiu, explicând că se va lămuri după ce va studia documentele ridicate de la spital.