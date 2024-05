Creştere alarmantă a numărului de cazuri de tuse convulsivă. „Este o boală prevenibilă prin vaccinare”

Numai în Timişoara au fost depistate 24 de cazuri, cele mai multe din ţară. Acest lucru, spun medicii, este cauzat de lipsa vaccinului.

„Marți cred că eram pe primul loc din ţară cu cele mai multe cazuri confirmate de tuse convulsivă. E vorba de copii, sigur, nevaccinaţi. Au fost ieri 24 de cazuri, dacă nu mă înşel. Acest lucru arată că copiii nu au fost vaccnaţi şi când rata de vaccinare este scăzută începe să crească numărul de cazuri”, a declarat conf. dr. Ovidiu Roşca, de la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara, pentru un post tv.

Întrebat cât de complicată afecţiunea acesta, medicul Ovidiu Roşca a explicat că poate exista mortalitate în cazul bebeluşilor.

„La copii sub 3 luni mortalitatea este între 1 şi 3 la sută. Cu cât creşte vârsta, cu atât scade riscul de a face forme severe, dar asta nu însemană că ei nu pot să facă. Cei mai expuşi să facă această boală sunt copii sub 3 luni şi cei până în 2 ani. Cel mai riscant e la copiii sub 3 luni, ei dezvoltă forme severe, complicaţii şi pot să rămână şi cu sechele, de la probleme la sistemul nervos la insuficienţe respiratorii”, a precizat Roşca.

Medicul mai spune că boala poate fi prevenită prin vaccinare.

„Este o boală prevenibilă prin vaccinare, vaccinul este cuprins în schema naţională, trebuie doar să se prezinte la medicul de familie şi să vaccineze copiii”, a adăugat Roşca.

