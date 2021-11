Cozi interminabile la cel mai mare centru de vaccinare din Constanța unde se eliberează şi tichetele valorice

StirilePROTV

Nervi întinşi la maximum şi cozi la cel mai mare centru de vaccinare din Constanța, loc unde se eliberează şi tichetele valorice. Încă de la primele ore ale dimineţii, zeci de bătrâni stau în frig pentru a primi bonurile.

În Constanța sunt trei centre în care se eliberează tichetele valorice.

Femeie: ”Intră lumea aiurea nu stă la rând, ce face atâta acolo nu ştiu, intră câte 10 persoane şi pe urmă mai dă drumu peste juma de oră".

Zeci de bătrâni şi tineri aşteaptă încă de la ora opt în fața Pavilionului Expoziţional din Constanța, cel mai mare centru de vaccinare, dar şi loc de unde se ridică tichetele în valoare de 100 de lei. Ca să primească bonurile, cei care stau la coadă trebuie să se fi vaccinat în lunile septembrie şi octombrie, dar la coadă vin şi oameni care s-au imunizat în alte perioade. De aici, aglomeraţia şi nervii.

Autorităţile anunţă că distribuirea se face în trei centre din oraş în intervalul orar 08.00- 18.00, iar cei vaccinaţi pot ridica tichetele într-o perioadă de şase luni de la momentul vaccinării cu cea de a doua doză.

Ortanza Danca - coordonatoarea centrului de vaccinare Pavilionul Expoziţional Constanța: "Am mai primit tichete şi atunci am extins şi pe octombrie, atunci lumea a început să vină buluc. Când am venit eu la 7:30 era coadă formată. Sunt totuşi valoare, trebuie verificate actele, trebuie trecute în tabel, trebuie să mai scrie şi durează".

La această oră, coada la centrul de vaccinare se întinde pe zeci de metri.