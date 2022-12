Cozi interminabile la biroul de Imigrări din Cluj-Napoca. Timpul de așteptare pentru o programare ajunge la 2-3 luni

Unii au rămas chiar și peste noapte în fața instituției pentru că sunt doar două ghișee disponibile. Autoritățile au transmis că sunt puțini angajați și abia fac față valului mare de cereri.

Un tânăr din Măroc a rămas blocat în Cluj-Napoca. A terminat studiile și acum așteaptă să primească permisul de ședere. Nu poate ieși din țară, nu poate primi bani de la familie și nu poate nici măcar să se angajeze.

Khelil Djellouli, fost student: „Prima dată a trebuit să-mi depun cererea pentru reînoirea permisului de ședere. A trebuit să vin la 4 dimineața, dar erau prea mulți oameni. A doua oară am venit la 1 noaptea dar erau și mai mulți oameni și a treia oară a trebuit să vin la 9 seara și să dorm la mall și am fost ultimul care am putut depune hârtiile."

Eric este din Camerun și studiează la Cluj-Napoca. Ultimele zile și nopți le-a petrecut în fața Biroului de Imigrări. Asta după ce a încercat să rezolve pe platforma online.

Eric Che, student din Camerun: „Am fost sfătuiți să aplicăm online, dar când aplici online ia timp așa că preferi să vii aici în persoană să demonstrezi că viza ta nu este expirată și nu stai ilegal. A trebuit să dorm aici ca să am prioritate, să stau afară și de dimineața devreme să venim aici la coadă."

La coadă sunt și ucraineni.

Olena Sarkisian, imigrantă Ucraina: „Nu am primit nici un răspuns. Am și un copil cu mine și ni s-a spus că voi avea prioritate, dar nu am avut."

Andreea Gheorghe, consultant imigrări: „La acele cozi stau studenți, stau muncitori calificați, stau muncitori necalificați. Stau acolo cu zilele pentru că timpii de așteptare pentru obținerea unei programări în vederea depunerii în original a docuimentației pot să ducă și până la 2-3 luni. Motivul principal pentru formarea acestor cozi este lipsă de forță de muncă din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări."

Maria Cristea, purtător de cuvânt Inspectoratul General pentru Imigrări: „Serviciul pentru Imigrări al Județului Cluj depune toate eforturile în vederea soluționării tuturor cererilor, practic personalul acestei unități lucrează peste capacitatea maximă, pentru a putea procesa toate cererile în funcție de fiecare categorie în parte.”

Numai în județul Cluj sunt în evidență, aproximativ 15.000 de străini. De la începutul lunii octombrie au fost preluate 790 de cereri de prelungire a dreptului de ședere pentru toate scopurile.

Dată publicare: 08-12-2022 17:08