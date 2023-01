Coșmarul unei tinere însărcinate după ce a ajuns la spital cu hemoragie. Ce i-a spus un medic, într-un consult prin telefon

Tot prin telefon i s-ar fi transmis că, cel mai probabil ar fi nevoie de o întrerupere de sarcină pe cale chirurgicală. Îngrozit de cele petrecute, soțul și-a luat partenera cu mașina personală și a mers direct la spital în Târgu Mureș.

Diana, în vârstă de 28 de ani este însărcinată în nouă săptămâni și povestește că a trecut prin clipe de groază imediat după ce pe 2 ianuarie a observat că sângerează. Tânăra spune că, speriată a sunat inițial la 112 și i s-ar fi spus că mai durează până când o va prelua un echipaj pentru că nu sunt ambulanțe libere. În acel moment a decis că timpul e prețios, iar soțul a dus-o cu mașina lor la spital. Aici însă.

Diana Ioana Simon, pacientă: „M-au invitat să iau loc pe scaun în sala de așteptare și am zis că nu pot să stau pe scaun trebuie să mă întind pentru că pierd sânge. Am solicitat să vină cineva, medicul a vorbit cu mine la telefon și explica procedura. A devenit foarte iritat, mi-a precizat faptul că trebuie să urc pe secție, cu hemoragie. Mi-a dat de ales, dacă îmi convine să urc, că cel mai probabil, la cum sângerez trebuie să vă chiuretez. Dumnealui are puterea de a da un dignostic prin telefon, aș vrea să știu şi eu ce înseamnă "primiri urgențe"?”

Simon Alpár Mihály, soțul pacientei: „Am insistat să vină un medic, una dintre doamne l-a sunat pe doctorul de gardă. A solicitat să se înmâneze telefonul soției pentru a avea o discuție telefonică cu dânsa. Doctorul a zis că cine este e să schimbe conduita medicală, și dacă vrea să se interneze bine, dacă nu, nu.”

Pentru că medicul a vorbit cu tânăra doar la telefon și i-a zis că abia după internare o va consulta, soțul a ales să plece cu ea, cât mai repede, spre un spital din Târgu Mureș, la 60 de kilometri distanță.

Aici tânăra a fost rapid preluată, consultată şi tratată pentru a i se opri hemeragia, astfel încât fătul nu a fost pus în pericol.

Viitorii părinți au făcut plângere la conducerea spitalului din Sighișoara. Imediat a fost demarată o anchetă internă. Contactat telefonic, medicul de gardă nu a dorit să ofere un punct de vedere.

Dr. Tanaszi Sarolta, manager spital Sighișoara: „Vom lua măsurile care se impun, fiind zi de sărbătoare medicul de gardă preia toate cazurile și le gestionează".

Ancheta este în curs de derulare.

