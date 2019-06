Coșmarul inundațiilor nu s-a încheiat. A fost emis un cod galben de ploi până vineri seară

Ploile continuă să facă ravagii în ţară. Sute de gospodării au fost acoperite de ape în ultimele 48 de ore în mai multe localităţi din judeţul Timiş, Bihor şi Botoşani.

Din păcate avem un nou cod galben de ploi abundente până vineri seară în aproape toată ţara. Cantităţile de apă pot ajunge şi la 50 de litri pe metrul pătrat, spun meteorologii.

În zonele lovite de necazuri, oamenii încearcă să îşi adune puterile şi să ia viaţa de la capăt.

Zeci de gospodării au fost inundate în judeţul Timiş, după ce râul Bega a ieşit din matcă. Cea mai gravă situaţie este în localitatea Bodo.

Bărbat: "Pur şi simplu a intrat în casă, nu se ştie că i-o dat drumu la baraj. Nu putem să ştim. De 11 ani stau aici şi nu am mai păţit niciodată treaba asta".

Reporter: "Dacă mai vin ploi, ce crezi că o să fie?"

Localnic: "Să sperăm că nu o să mai vină aşa ceva."

Reporter: "Cum a intrat apă?"

Localnic: "Păi am văzut că vine canalul înapoi s-a umflat şi ne-am pregătit am pus saci."

Salvatorii au intervenit şi în localitatea Ohaba, unde aproximativ 40 de gospodării au fost înghiţite de ape. Din cauza ploilor abundente, drumurile au fost distruse.

Femeie: "Dezastru! Păi a venit până desupra aici. Noroc că nu am scăpat-o în casă şi în bucătărie mi-a scos tomberonul de gunoi şi la dus în stradă."

Reporter: "Aţi mai văzut aşa ceva?"

Femeie: "Nu, uite am 25 de ani de când sunt aici, dar nu am văzut aşa ceva, nimic a fost dar nu aşa în halul ăsta".

Localnic: "Tot ce vezi aici e plin de apă, podul ăla a fost plin. Dezastru foarte foarte mult."

Reporter: "Aţi mai văzut aşa ceva?"

Localnic: "Am 52 de ani şi nu am văzut aşa ceva".

Judeţul Timiş s-a aflat sub cod portocaliu de inundaţii, până în vineri dimineaţă, iar debitul apelor riscă să crească în continuare.

Ploaia a făcut ravagii şi în Tismana, Gorj. Apa strânsă de pe versanţi a făcut ca râul ce trece prin localitate să îşi iasă din matcă şi să inunde curţile oamenilor. Trei maşini de poliţie au rămas în mijlocul apei.

Şi în Olt, mai multe gospodării au fost afectate de viiturile de pe versanți, iar pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale.

În judeţul Bacău, trei muncitori au fost loviţi de trăsnet, într-o pădure. Au fost duşi de urgenţă, pentru îngrijiri, la spitalul din Oneşti, iar medicii spun că îşi vor reveni.

Prăpăd a fost joi seară şi în judeţul Botoşani, din cauza ploilor abundente. Pompierii au intervenit pentru salvarea unui tânăr care a fost luat de viitura în timp ce se afla la volanul unui tractor. Şoferul, de 25 de ani, rămăsese izolat pe utilajul răsturnat.

Tot pe râul Miletin, pompierii au fost solicitaţi pentru a salva de la înec oile de la o stână. Militarii au folosit bărci ca să mute animalele de pe un mal pe celălalt.

Probleme au fost şi pe râurile Jijia şi Sitna. În localitatea Todireni, 12 familii au fost evacuate în grabă. 25 de copii şi 24 de adulţi au fost cazaţi la căminul cultural din comună, peste noapte.

Şi în câteva zone din Bihor a fost rupere de nori, joi noapte! Mai multe pâraie s-au revărsat şi apele au năvălit peste curţi şi terenuri cultivate.

