Corespondentul PRO TV în Ucraina: Soldații ucraineni au început să fugă spre noi. Ne-am adăpostit unde am văzut cu ochii

Corespondentul PRO TV Paul Angelescu urmărește de joi, situația refugiaților din sudul Ucrainei, și se află în acest moment în apropierea orașului Nicolaev, la 100 de kilometri de Odessa.

Acolo, soldații ucraineni au blocat trecerea peste râul „Bugul de Sud”.

„Suntem În orașul Nicolaev, la 200 de kilometri est de Odessa, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă vineri. A fost un gest deliberat al autorităților ucrainene. Soldații au venit la noi și ne-au spus ca nici măcar să nu aprindem farurile de la mașină, deoarece riscăm să fim luați drept ținte de soldații ruși. Spre apus am încercat să negociem cu ucrainenii trecerea singurului pod care ne leagă de centrul orașului, dar aceștia ne-au spus că nu ne vor permite trecerea. La câteva momente după, soldații ucraineni au început să fugă spre noi, să strige spre noi, și spuneau, de fapt, să ne adăpostim unde vedem cu ochii. Imediat am început să auzim sunetul elicopterelor. Am și văzut și câteva elicopterele care survolau la joasă înălțime, deasupra râului care se află la 100 de metri de noi”, a transmis corespondetul PRO TV, Paul Angelescu.

„Armata ucraineană se teme de un posibil atac aerian în Nicolaev”

„Ei bine, un soldat ucrainean ne-a spus că acele erau elicoptere rusești care, de fapt, erau vopsite în însemnele armatei ucrainene și acesta este motivul pentru care au putut să se apropie atât de mult de oraș. Imediat după ce au ajuns lângă câteva cartiere au început și focurile de armă, câteva explozii. Se aud în continuare din când în când focuri de armă puternice la o distanță de circa un kilometru sau doi. Aici, între ele este o tăcere apăsătoare, o așteptare, deoarece armata ucraineană se teme de un posibil atac aerian în Nicolaev”, a adăugat Paul Angelescu.