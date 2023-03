Copil mușcat de mâini și de față, în Suceava, de un câine abandonat de stăpân

Câinele a fost capturat de către serviciul de ecarisaj al Primăriei Suceava, iar în urma scanării cu dispozitivul special de citire al microcipurilor pentru animale a fost identificat proprietarul acestuia.

„Prin citirea cip-ului a rezultat că proprietarul acelui câine este din comuna Icușeni, județul Botoșani. Am făcut adresă oficială la Inspectoratul de Poliție al Județului Botoșani, unde am trecut și datele de identificare ale proprietarului, să se ia măsurile necesare. Facem eforturi să strângem câinii de pe străzi, iar de la începutul anului până acum am adunat aproape cât am adunat în tot anul 2022, dar din păcate, realitatea este că în continuare se aduc câini din alte părți în municipiul Suceava”, a declarat primarul municipiului Suceava Ion Lungu, relatează Monitorul de Suceava.

Adăpostul de animale din Suceava este la capacitate maximă, iar pe străzi numărul câinilor creşte constant, deşi se capturează mai mult ca înainte. Totodată, adopţiile la nivel local sunt aproape inexistente, mai arată presa locală.

24-03-2023