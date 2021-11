Copil de șapte ani, ars cu benzină, în Mureș. Părinții făcuseră focul în sobă

Medicii din Târgu Mureș se luptă la această oră să salveze viața băiatului de 7 ani, ajuns la spital cu arsuri de gradele 1 şi 2 pe față și pe gât.

Nenorocirea s-a produs când părinţii încercau să aprindă focul în sobă, cu benzină. Vâlvătaia produsă de lichidul inflamabil i-a cuprins hainele celui mic. În casă se aflau și alţi copii, dar aceștia sunt în afara oricărui pericol. Patru adulți au suferit și ei arsuri.

Evenimentul s-a petrecut într-un cartier al oraşului Sărmașu, în judeţul Mureş. Vecinii au auzit strigăte de ajutor şi, când şi-au dat seama ce se întâmplă, au sunat rapid la 112.

Ştiau că în locuinţă sunt mai multe persoane, printre care şi copii.

Localnic: „S-au ars copiii, că a făcut foc cu benzină, aşa şi a explodat acolo. Au ars copiii.”

„Mi-a zis că a aruncat benzină pe foc şi că io explodat sticla de benzină, au fost două salvări şi poliţia” a relatat altcineva.

Părinţii au încercat să aprindă focul şi, pentru că au turnat benzină, flăcările s-au extins şi au cuprins hainele copilului de 7 ani care se afla chiar lângă soba. Mama şi tatăl băiatului au sărit să stingă vâlvătăile, însă acesta a suferit arsuri grave.

Dan Petru Daniel, purtător de cuvânt ISU Mureş: „Din cauza unei manevre interzise de aprindere a focului cu benzină dintr-un flacon de plastic, 5 persoane au suferit arsuri de gradul 1 şi 2. Printre victime este şi un băieţel de aproximativ şapte ani acesta a suferit arsuri de gradul 1 şi 2 la nivelul gâtului, feței, nasului, buzelor, şi jur împrejur membru superior stâng.”

Copilul a fost dus de urgenţă la spitalul din Târgu Mureş. În cameră se afla şi fratele celui mic, însă, din fericire, a scăpat teafăr, doar cu o sperietură. Patru adulţi, părinții, dar şi alte două rude care se aflau în cameră, au suferit arsuri minore şi nu au avut nevoie de spitalizare.

Tatăl spune că, de fapt, ar fi căzut jar din sobă şi în loc să arunce apă, a turnat, din greşeală, benzină.„Aici a făcut foc, s-a căzut jos pe pământ, era o pătură. De frică, nu am ştiut ce să arunc, benzină sau apă. Am luat benzină şi am țipat-o, de frică”

Dan Petru Daniel, purtător de cuvânt ISU Mureş: „Iresponsabilitatea ne poate costa pierderi materiale sau chiar viaţa. Să nu aprindeţi focul cu benzină, motorină, sau alte lichide inflamabile care produc vapori, şi nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă ori cu sursele de aprindere la îndemână.”

Medicii fac acum toate eforturile să îi salveze viaţa băiatului ars de flăcări.