Copiii din Maramureș învață meserii aflate pe cale de dispariție: Au cusut pe pânză și au făcut vase din lut

Pentru ei sunt organizate ateliere meșteșugărești unde învață să gătească, să croșeteze, să realizeze cusături pe pânză sau să facă vase din lut.

Cei mici, dar și părinții lor, se bucură ca își pot umple timpul din vacanță, cu astfel de activități.

"Cu mâna asta scoți acul pe dedesupt, așa.. scoți acul”

Muzeul Satului din Baia Mare s-a transformat într-un mic atelier unde sunt așteptați copiii cu vârste cuprinse între patru ani și 14 ani. Cu multă migală, la primele cursuri aceștia au învățat să croșeteze, să coase nasturi, să realizeze broșe și diverse cusături pe pânză.

Puștii sunt îndrumați de șase meșteri populari. Și chiar dacă unii dintre elevi au mai participat la asemenea activități sunt în continuare fascinați.

Fetiță: "A fost foarte frumos pentru că am învățat multe lucruri. Am învățat să croșetăm, să coasem, să facem colăcei, să pictăm. Asta am lucrat eu și o să mai fac o broșă."

Adolescentă: "Lucrez la o brățară pentru prietena mea. Mi se pare destul de ușor să corșetezi. Avem din ce învăța”.

Fetiță: "Învățăm lucruri noi. Am învățat să cos nasturi."

Zilele următoare micii meșteșugari vor învăța să picteze pe sticlă, să gătească, dar și să făurească vase din lut.

Gabriela Filip, muzeograf: "Am început seria atelierelor de vacanță pentru anul 2022. Ateliere în care am invitat copilașii să descopere meșteșugurile românești. Se desfășoară pe o perioadă de 2 săptămâni în perioada 11-21 iulie."

Cele patru ateliere, de olărit, pictură pe sticlă, gastronomie și atelierul creativ, au loc de luni până joi. Pentru una dintre aceste experiențe părinții plătesc 15 lei.

