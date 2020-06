Controale de amploare pe străzile din București. Ce amenzi au fost date în timpul nopții

Controale de amploare în trafic au avut loc pe străzile din București în această noapte.

Un șofer care a urcat beat la volan a fost tras pe dreapta, dar, enervat de situație, a intrat în conflict cu polițiștii și a refuzat să fie testat și pentru consumul de substanțe psihoactive.

În câteva ore, polițiștii au aplicat 115 de amenzi în valoare totală de 89 de mii de lei.

”Stau, să mai fumez o țigară”

Străzile din Capitală au fost împânzite noaptea trecutî de polițiști. Nu a durat mult până când un șofer care a urcat băut la volan a fost tras pe dreapta. Agenții au vrut să vadă daca a consumat și alte substanțe. Doar că individul a devenit recalcitrant:

- Eu nu stau cu ăla 10 minute în gură!

- E ok, e ok.

- Păi, e ok. Păi, dacă eu știu că nu iau droguri. Mă puneți să... V-am zis c-am băut o singură bere, da? O singură bere, da? Și a ieșit. Mergem la IML și facem testul la IML.

Condus la mașina de poliție, bărbatul a prezentat și condițiile:

- Haideți să mergem în mașină!

- Și acum mergem în mașină.

- Vă rog frumos!

- Pot să fumez în mașină?

- Nu puteți să fumați în mașină.

- De ce? Atunci stau să fumez o țigară!

- Suntem la piață?

Claudiu Costea, purt.cuv. Brigada Rutieră: "Valoarea indicată de etilotest a fost de 0,78 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Persoana în cauza a fost condusă la sediul INML în vederea recoltării probelor biologice. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Totodată, persoana în cauză, care a fost și recalcitrantă, a adresat și injurii persoanelor aflate la fața locului, a fost sancționat contravențional."

Unii șoferi, bucuroși de razie

De cealaltă parte, șoferii corecți au salutat acțiunea polițiștilor.

Șofer: "Așa trebuie să fie făcut în fiecare zi și pe urmă o să fie puține accidente."

Tânăr: "Mi se pare o chestie normală, trebuie să verifici orice șofer, la orice oră. Nu poți să știi niciodată când cineva poate să meargă sub influența alcoolului. Este prima dată când suflu în etilotest în aproape doi ani de condus și pot să zic că e o experiență interesantă."

Controalele in trafic vor continua și în perioada următoare.