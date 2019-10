Urşii nu se mai tem de nimic. Locul unde se înregistrează 3 atacuri pe noapte

Urşii continuă să atace în gospodăriile satelor de munte din Mureş.

Nu există noapte, spun localnicii, ca animalele să nu dea năvală în grajdurile sau culturile din preajma comunelor. Ultima oară, alerta s-a dat în localitatea Murgeşti, unde un urs a omorât, la o stână, o oaie. Pe de altă parte, joi seara, cadavrul unui urs a fost descoperit într-o pădure, în apropierea unei localităţi. O anchetă de braconaj este în desfăşurare.

Oamenii spun că ursul a apărut puţin după ora 21.00. Câinii au început să se agite şi să latre, iar proprietarul stânei s-a apropiat de animal. Însă ursul a reuşit să scoată o oaie din saivan şi să fugă cu ea. Zadarnic a strigat ciobanul după ajutor!

Zona este plină cu sălbăticiuni, se plâng sătenii.

Mathe Ioan, cioban: "Seara, la ora 9 jumate, a venit, câinii lătrau. Când am văzut, era lângă mine la 15 metri. După aia, când am strigat hoo hoo, direct la strungă, a prins o oaie şi-a dus-o. Am strigat, eu numai una am văzut".

Mathe Csongor, proprietar: "Aici a intrat. Işi caută de mâncare, are ce să manance acum. Atât o putut, că au venit câinii şi l-au alungat. Sunt foarte mulţi urşi, toată noaptea umbla".

Oamenii spun că aproape în fiecare seară urşii dau atacul la stână în această perioadă, când caută hrana pentru a acumula greutatea necesară intrării în hibernare. În special ursoaicele cu pui coboară din pădure la marginea localităţii!

Vasile Silaghi, paznic de vânătoare: "Deja nu se mai tem de oameni, sunt tot mai curajoşi sunt foarte mulţi în zona de câmpie. Caută hrana, pentru ei acum hrana e cea mai importantă. S-a terminat floarea soarelui, acum sunt prin culturile de porumb. Este periculos pentru om. Îşi caută hrana unde e mai uşor. Sesizări primim cu pagube în fiecare zi. Pe un fond sunt 5 atacuri într-o noapte".

Joi-noapte, şi localnicii din comună Seuca au dat alarma, după ce au văzut o ursoaică şi doi pui. Iar la câteva ore distanţă un urs mort a fost descoperit într-o altă localitate. Acum, autorităţile verifică dacă ursul a fost omorât de sălbăticiuni sau este vorba de braconaj.

Reamintim că un incident tragic a avut loc şi în urmă cu aproape o săptămână. Pe valea Tarnavei, un pescar a fost sfâşiat de o ursoaică cu doi pui. Autorităţile au cerut atunci ministerului Mediului că urşii cu pricina să fie duşi în altă parte, însă până acum nu au primit răspuns.