O ursoaică și 2 pui au creat panică într-o localitate din Mureș. Oamenii, avertizați prin RO-Alert

Episoadele cu urși care se plimbă nestingheriți în preajma caselor sunt tot mai dese. Vineri seară, o ursoaică și doi pui și-au făcut apariția într-o localitate din Mureș, iar oamenii au fost avertizați prin sistemul RO-Alert.

Polițiștii și jandarmii au patrulat în zonă și localnicii au aprins focuri în apropierea gospodăriilor pentru a ține sălbăticiunile departe.

O femeie din comuna Sângeorgiu de Mureş a văzut sălbăticiunile la câţiva metri de casă şi a dat imediat alarma.

Localnică: "Am închis uşa şi am chemat 112. De acolo, din pădure, am crezut că sar aici şi vin înăuntru. Acum nici nu dormim."

Localnicii au fost avertizaţi prin sistemul RO-Alert şi au fost sfătuiţi să fie atenţi şi să nu se expună pericolului. Iar poliţiştii şi jandarmii au patrulat în zonă şi au încercat să țină departe animalele.

Birtalan Istvan, viceprimar Sângeorgiu de Mureș: "Intre pădure şi case sunt 500 de metri. Localnicii au zis patru urşi, dar s-a confimat o ursoaică cu doi pui. Noi măsuri luăm pe plan local, suntem în alertă, patrulam cu Poliţia Locală. Am găsit urme, dar de vreo două-trei zile urme de pui de urs."

Oamenii spun că nu este pentru prima oară când urşii îşi fac apariţia şi dau târcoale gospodăriilor. Scene asemănătoare s-au derulat şi cu o noapte în urmă, în aceeaşi localitate.

Localnic: "Iar a venit. Aici legea trebuie respectată cu omul şi cu ursul, dar primul este omul. Ăştia sunt aduşi de undeva, sunt mici, pădurea nu cunosc. Sunt aduşi şi noaptea lăsaţi pe drumuri."

Autorităţile spun că, la începutul verii, în satele din apropiere, ursii au omorât mai multe animale. Iar acum oamenii se tem că, în căutare de hrană, sălbăticiunile vor intra şi în gospodăriile lor şi vor ataca.

Localnic: "Avem copii mici, sunt speriaţi foarte tare. De trei zile tot auzim ursul, ursul şi nicioadata nu a prins niciuna. Poate să vină şi în curtea noastră liniştit. Cum să dormim...eu sunt cu trei copii mici acasă."

Miercuri noapte, un urs a fost zărit şi într-un cartier din Târgu Mureş. Echipajele de patrulare au intervenit, dar nu au mai găsit animalul, care, cel mai probabil, s-a întors în pădure.

