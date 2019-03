Constructorul a dat, constructorul a luat. De ce va fi scoasă la licitație o biserică

Pro TV

Situaţie fără precedent în România. O biserică şi terenul pe care a fost construită vor fi scoase la lictiatie, pentru că preoţii nu au achitat banii pentru ridicarea lăcaşului de cult

În timp ce firma de construcţii aşteaptă recuperarea celor aproape 100 de mii de euro, reprezentanţii Arhiepiscopiei Tomisului spun că, potrivit legii cultelor, bisericile sunt bunuri sacre şi nu pot fi supuse executării, deşi există o decizie definitivă şi irevocabilă emisă de judecători.

Piatra de temelie a Bisericii "Sfântul Atanasie cel Mare" din comuna Ostrov a fost pusă pe data de 26 iunie 2009, pe locul vechiului lăcaş de cult ridicat în 1862. Slujba a fost oficiată chiar de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Atunci, a fost angajată o companie din Bucureşti pentru a ridica lăcaşul de cult. Constructorii au ridicat pereţii şi au pus acoperişul, dar s-au certat cu preoţii. Astfel s-a ajuns la un proces prin care firma din Bucureşti a încercat să-şi recupereze măcar o parte din banii cheltuiţi pentru lucrări.

Mircea Partene, adminstratorul firmei de construcţii: "Ei aveau să-mi dea o sumă de bani, eu cu episcopul mă cunosc nu de acum, de mulţi ani, de multe ori am fost la el la cabinet, la Constanța. De multe ori l-am rugat să rezolvăm pe cale amiabilă toată această problemă. Am factură emisă către dumnealui personal. Am aşteptat un an, doi. Am ajuns de nu mi-a plătit-o!"

Licitaţia va avea loc în mai puţin de o lună, pentru că decizia de executare a fost deja decisă de magistraţi şi pusă în aplicare. Terenul are o suprafaţă totală de 1298 de metri pătraţi. Comunitatea a fost şocată când a auzit că biserica va fi scoasă la licitaţie. Localnicii l-au sunat nervoşi pe constructor.

Localnic: ”Vrei să o scoţi la licitaţie, ce vrei să faci cu ea? Nu, nu am înţeles. Și pe noi ce faci nenică...ne laşi fără biserică în sat?”

Constructor: ”Păi pe mine cum m-au lăsat fără bani?"

Femeie: "Învierea care o să vină nu o să avem unde. Moare cineva, unde ducem mortul? Ce-ar putea să facă? Discotecă."

Eugen Tănăsescu, purtătorul de cuvânt al Arhipiscopiei Tomisului: "Şi noi am fost foarte suprinși că un lăcaş de cult va fi scos la licitaţie. Conform regulilor şi legilor BOR, lăcaşurile de cult, în momentul sfinţirii, intră în patrimoniul cultului şi nu pot fi nici executate silit şi nu pot face obiectul unor tranzacţii.

De altfel, canoanele prevăd şi pedepse foarte aspre pentru cei care ar îndrăzni să tranzacţioneze un bun sacru al bisericii."

Reprezentanţii Arhiepiscopiei Tomisului încearcă să medieze conflictul cu constructorul până la organizarea licitaţiei.

În ciuda pedepselor divine care îl pasc pe cel care vrea să scoată biserica la licitaţie, cei de la Arhiepiscopie nu au precizat însă cel mai important lucu: când îşi va primi banii constructorul.

Potrivit localnicilor, preotul cu care a fost semnat contractul iniţial de construcţie nu mai este în România. Enoriaşii susţin că s-a angajat taximetrist în Marea Britanie.

