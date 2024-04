Condiția pusă de angajații Poștei Române pentru ca greva să se încheie. Avertismentul transmis de Marcel Ciolacu

Angajaților Poștei care s-au plâns că au salarii mici li s-a propus o mărire de 370 de lei, în două tranșe, de la 1 iulie si 1 septembr

Greviștii spun însă că vor relua lucrul doar atunci când vor vedea majorările trecute în noul contract colectiv de muncă. Conflictul a ajuns deja și în instanță, iar premierul este de părere că șeful Poștei ar trebui să plece dacă pensiile vor întârzia. 200.000 de pensionari nu și-au primit, luni, banii, susțin sindicaliștii.

Greva declanșată de peste 7.000 de angajați, adică peste un sfert din totalul Poștei, a bulversat și marți activitatea în mai multe oficii din peste 30 de județe. De exemplu, în Cluj-Napoca nu a lucrat nimeni, iar oamenii nu au putut să trimită plicuri și colete, sau mai rău să-și încaseze banii.

Pensionară: "Să scot bani. Da, e închis. Grevă. Nu știu ce fac, că am nevoie de bani".

Tânăr: "Aveam un pachet de trimis în America. Incredibil de neplăcut. Mi se pare incredibil că este situația asta și așa merg încet".

Femeie: "Amânăm, ce sa facem... sunt problemele oamenilor, trebuie rezolvate".

Cei din conducerea Poștei Române și oficialii din Ministerul Cercetării au propus cresterea salariilor în două tranșe, de la 1 iulie și 1 septembrie - ambele însemnând o creștere medie de aproape 370 de lei. Sindicaliștii sunt dispusi să iasă din grevă doar după ce se semnează contractul colectiv de muncă.

Șinka Carol, lider sindicat Cluj: "Am agreat într-un fel această ofertă salarială printr-o altă formă. Am mai adăugat la această ofertă și semnarea contracului colectiv pe doi ani. s-a decis la nivel national că până nu se semnează acest contract colectiv de muncă n-o să se înceapă lucrul în Poșta Română".

Cum plata pensiilor trebuie făcută până pe 15, premierul spune că situația trebuie rezolvată urgent.

Marcel Ciolacu, premierul României: "Am avut o discuție cu domnul ministru și aseară, am avut o discuție și cu directorul. Eu le-am spus să rezolve problema cât se poate de rapid. În cazul în care - Doamne, ferește - nu ajung pensiile la destinație, din cauza unei greve la Poșta Română, cred că domnul director va pleca".

Potrivit reprezentanților Sindicatului Lucrătorilor Poștali, conducerea Poștei Române a deschis între timp două dosare în instanțe - unul pentru suspendarea grevei și un al doilea pentru constatarea nelegalității ei și daune. Sindicaliștii anunță că se vor apăra.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: