Concurs de skateboarding, la Cluj. Arbitrii au participat și la Jocurile Olimpice

Concurenţii - veniţi atât din România, cât și din străinătate - şi-au arătat priceperea pe planşa cu role, iar unii au făcut inclusiv mici cascadorii.

Tinerii au fost împărţiţi pe categorii - sub 15 ani şi 15-19 ani, separat pentru fete, și băieți. Participanții au venit din 9 țări și mulți dintre ei au o experiență bogată în skateboarding.

Luca, concurent din Bulgaria: „Este viața mea, este distractiv, îmi întâlnesc prietenii aici, o fac pentru plăcere. Ai şi multe oportunități, să călătorești și să îți faci noi prieteni, e extraordinar.”

Elizabeth, concurentă din Israel: „Este distractiv, îmi întâlnesc și prietenii.”

Patric este vicecampion mondial. Are 13 ani şi practică acest sport de aproape 7 ani.

Patric, concurent: „Am primit cadou un skateboard și am vrut să văd cum e, și mi-a plăcut foarte mult. Și am văzut pe băieții mai mari care făceau trick-uri spectaculoase, și de asta am continuat. Și m-au motivat mult și ceilalți.”

Această etapă a concursului este a doua organizată în țara noastră.

Bogdan Iluț, președintele Asociației Extrem Rivulus: „Este o etapă oficială din World Tour, care este circuitul mondial pentru Tinerii Skateboarderi, la disciplina Street. E un contest fain, care atrage mulți oameni, de peste tot din lume. Au două ture fiecare rider, de 45 de secunde, şi cel mai bine punctat contează."

Concurenții au fost punctați pentru inventivitate, complexitatea demonstraţiilor, dar și pentru felul în care rulează pe traseu. În comisia de arbitri s-au aflat inclusiv oameni cu experiență la Jocurile Olimpice.

Dată publicare: 11-09-2022 08:55