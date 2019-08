Concluziile anchetei de la INML, dezvăluite de unchiul Alexandrei

Unchiul Alexandrei Măceșanu, Alexandru Cumpănașu, a postat pe Facebook raportul Ministerului Sănătății privind ancheta la INML, raport pe care chiar el l-a cerut, ca parte vătămată în cazul Caracal.

Plângere penală față de angajații INML

Alexandru Cumpănașu menționează că, în urma solicitării depuse de el, miercuri a primit un raport pe care dorește să-l facă public, menționând totodată că intenționează să depună plângere penală față de angajații INML.

"Alexandra merită măcar atât respect din partea statului român, să se stabilească adevărul despre cine a răpit-o, a violat-o și a chinuit-o în ultimul hal. Iar pe de altă parte, adevărul despre bâlbele și nenorocirile făcute de un stat ticălos (prin o parte din oamenii săi) in aceasta ancheta. Și fiecare in parte să răspundă pentru greseli sau complicitate. Voi depune luni și plângere penala față de angajații INML care și-au batut joc de noi toți in această perioadă prin scurgerile de informatii false pornind de la raportul de astăzi", a scris Cumpănașu pe Facebook.

Raportul privind ancheta de la INML

Ministerul Sănătății a trimis Corpul de Control la INML după ce Cumpănașu a cerut să fie dispuse verificări în această instituție, întrucât, din interior s-ar fi scurs în presă informaţii false cu privire la cercetările medico-legale efectuate în cazul Alexandrei Măceşeanu.

De asemenea, potrivit raportului MS, controlul a vizat verificarea respectării procedurilor administrative în procesul de comunicare publică sau a administrării expertizelor, fiind efectuată în acest sens o acţiune de documentare la nivelul Institutului.

Una dintre concluziile raportului este aceea că, în legătură cu informaţiile contradictorii apărute „pe surse”, nu a fost posibilă identificarea persoanelor care au dezvăluit date/documente cu privire la realizarea expertizelor medico-legale.

În acelaşi timp, a fost dispusă şi măsura desemnării unei persoane din cadrul Institutului, care să aibă atribuţii în comunicarea informaţiilor de interes public, în condiţiile legii.

Cum au fost analizate probele în cazul INML

În ceea ce privește modalitatea de lucru a probelor primite de INML în acest caz, concluzia raportului este că nu au fost identificate elemente de încălcare a procedurilor de lucru în ceea ce priveşte analizarea probelor primite de către IML de la Unitatea de Parchet.

Ancheta a vizat analizarea procedurilor operaţionale de lucru ale structurilor de specialitate din cadrul IML, precum şi rezultatele analizelor efectuate, iar din documente analizate a rezultat faptul că procedurile expertizei antropologice din cazul sesizat au fost respectate.

„Chiar dacă gradul înaintat de fragmentare, distrugere şi fragilitate a probelor din acest caz a implicat o dificultate ridicată în realizarea obiectivelor etapelor mai sus menţionate, expertiza a fost elaborată, redactată şi remisă în 5 zile lucrătoare”, se arată în raport.

