România, țara tuturor posibilităților. Motivul uluitor pentru care o comună a rămas fără apă potabilă și iluminat public

Lucrările de reabilitaterea școlilor au fost lăsate în aer chiar dacă elevii vor intra în sălile de clasă în mai puțin de trei săptămâni.

Mai mult, pe o vreme caniculară, oamenii au rămas fără apă după ce stațiile de pompare au fost debranșate. Totul din lipsă de fonduri, așa cum edilul în funcție a anunțat pe o rețea socială.

În comuna Bixad, oamenii spun că de aproape o lună nu au apă potabilă. Recent au fost anunțați că stațiile de pompare au fost debranșate pentru că nu s-au făcut plățile.

Localnic: „Nu putem face baie, e foarte greu. Toată comuna duce lipsă de apă”.

Localnicii au fost nevoiți să găsească soluții, mai ales că au fost zile consecutive de caniculă.

Sătean: „Aducem în bidoane sau în flacoane mai mici să avem apă de băut. Și mâncare fac cu asta”.

Localnică: „E foarte greu, mergem cu bidoanele cu bicicleta sau cu mașina, undeva la 2-3 km, unii la Remetea, la Luna Șes, iar pentru gradină folosesc din fântână care nu e potabilă”.

Și iluminatul public a fost oprit pentru că nu au fost plătite facturile, iar mai multe proiecte din comună au rămas în stadiul de șantier. Nici asistenții personali care au în grijă persoane bolnave ori cu handicap nu și-au primit salariile de la primărie.

Asistent: „Indemnizația nu am mai primit-o din 6 iunie, am noroc cu soția că are pensie, dar problema este că am rata la bancă și urca dobânda din moment ce eu nu am salariu de unde să dau. Ultimul salariu l-am luat pe 6 iunie”.

Primarul dă vina pe consilierii locali

Ioan Tătar, primarul comunei Bixad: „Consiliul local nu a aprobat bugetul pe 2024, motivele nu le știu. Am convocat nenumărate ședințe pentru a trece bugetul, dar au refuzat și de aceea ne găsim în aceasta situație în care sunt decuplate de la electricitate stațiile de epurare, de pompare, atât iluminatul public și alte lucrări și proiecte la care am lucrat de peste 7 ani au fost oprite”.

De cealaltă parte, contactați telefonic, consilierii locali spun că nu vor mai participa la ședințe pentru că primarul nu vrea să justifice cheltuielile din trecut și chiar i-ar fi amenințat.

Primăria din Bixad a fost și în vizorul procurorilor anticorupție. În luna iunie au fost mai multe percheziții și s-au ridicat documente pentru a verifica cum s-ar fi făcut recepția anumitor lucrări publice.

Mandatul primarului în funcție expiră la sfârșitul lunii septemprie când funcția vă fi preluată de candidatul care a câștigat alegerile locale din iunie.

