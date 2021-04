Comuna din România în care s-au impus restricții deși există un singur caz de Covid-19

Comuna Milaş din judeţul Bistriţa-Năsăud, care are puţin peste 1.200 de locuitori, se pregăteşte pentru cel de-al doilea sfârşit de săptămână cu restricţii de circulaţie.

Restricțiile au rămas chiar dacă la această dată incidenţa cazurilor de COVID-19 este sub unu la mie, iar în comună este înregistrat un singur caz activ de infecţie cu virusul SARS-CoV-2.

Motivul este acela că, odată cu decizia Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Bistriţa-Năsăud din data de 30 martie, când Milaş înregistra o incidenţă de 4,08 la mia de locuitori, autorităţilor locale li s-a comunicat că măsura va rămâne valabilă timp de 14 zile.

Purtătorul de cuvânt al Instituţiei Prefectului Bistriţa-Năsăud, Bianca Danci, a precizat vineri că restricţiile de weekend din Milaş au fost introduse prin Hotărârea CJSU nr. 93 din 30 martie, în care scrie că "aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă cumulată în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5 la 1.000 de locuitori", şi că măsurile vor fi menţinute şi la acest sfârşit de săptămână.

Primarul din Milaş, Iosif Gabor, a declarat, pentru AGERPRES, că incidenţa a scăzut de câteva zile sub unu la mia de locuitori şi că, la această dată, în comună se înregistrează un singur caz activ de COVID-19, dar că nu a fost informat cine este persoana în cauză.

"Ştiu că am unul (o persoană cu COVID-19 - n.r.), dar nu ştiu cine. Nu ne mai anunţă nimeni acum ori nimeni nu mai ştie, dar noi am avut 4 şi ceva (rată incidenţă - n.r.) săptămâna trecută. Am ieşit, dar zice că 14 zile se menţine hotărârea aia. Noi, de două zile, am trecut la 0,82. Apoi, eu chiar nu mai înţeleg nimic. Anul trecut, îmi spunea cine este, cum este, ca să ştie lumea, să nu meargă, să stea în izolare. Acum, nu mai ştie nimeni nimic", a afirmat primarul Iosif Gabor.

Întrebat cum s-a ajuns la incidenţă de peste 4 la mie, edilul comunei spune că, la un moment dat, pentru Milaş s-au raportat cinci cazuri de COVID-19, dintre care trei sunt persoane care locuiesc în prezent în municipiul Bistriţa sau în judeţul Mureş, dar nu şi-au schimbat domiciliul în actele de identitate.

"Noi am avut cinci cazuri, din care două din Milaş, şi restul aveau domiciliul în Milaş, dar erau prin Bistriţa, prin judeţul Mureş. În majoritatea cazurilor se întâmplă treaba asta. (...) Aşa a fost la aproape toate comunele. Au domiciliul pe Milaş, dar ei sunt bolnavi în judeţul Mureş sau locuiesc în Bistriţa", a explicat primarul.

Comuna Milaş a înregistrat, începând cu data de 29 martie, o incidenţă de 4,08 la mia de locuitori, care a coborât în 4 aprilie la 3,27 la mie, iar mai apoi, în zilele de 5 şi 6 aprilie, la 2,45 la mie.

În data de 7 aprilie, incidenţa calculată pentru Milaş, conform datelor comunicate de Instituţia Prefectului, a fost de 0,82 la mie, în 8 aprilie a crescut la 1,63 la mie, pentru ca doar o zi mai târziu, în 9 aprilie, să revină la 0,82 la mie.