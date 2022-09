Comoara din adâncuri. Primăriile din Timiș încep să folosească apa geotermală

În vestul țării, responsabilii din mai multe localități au făcut proiecte ca să scoată apă fierbinte din pământ. Ar urma să încălzească instituțiile publice, dar și casele cetățenilor. Sunt zone unde deja funcționează astfel de sisteme, iar autoritățile vor să le extindă.

Comuna Șandra, din județul Timiș, stă pe o imensă pungă de apă geotermală, aflată la 1.400 de metri adâncime. Săpăturile s-au încheiat deja. Urmează montarea țevilor care vor aduce apa la suprafață. În primă fază, se vor încălzi astfel instituțiile publice.

Cristian Roma, consultant: „Pe termen lung ar însemna și încălzirea gospodăriilor cu apă geotermală.”

Primăria cheltuieşte acum 450.000 de lei pe an cu încălzirea instituțiilor publice. De la sfârșitul anului viitor, când ar trebui să fie gata proiectul, costurile ar urma să scadă cu 80%, spun autoritățile. Investiția se ridică la 5 milioane de euro.

Județul Timiș stă pe o comoară subterană, de 20 de puțuri de apă termală, cu temperaturi ce pot ajunge la 90 de grade Celsius. Mai multe autorități locale au în plan să folosească această resursă.

De pildă, de la sfârșitul anul viitor, și instituțiile publice din Dudeștii Vechi ar urma să se încălzească tot cu apă termală. Primăria a obținut o finanțare de șase milioane de euro, iar lucrările vor începe luna următoare.

Bono Cucălan, primarul comunei Dudeștii Vechi: „Noi vom fora la 1.800 de metri și avem apă la 90 de grade, ne ajută să devenim independenți energetic.”

O altă comună are în plan să folosească resursa ca să încălzească întâi locuințele.

Gheorghe Nastor, primarul comunei Gottlob: „Va fi în primul rând o sondă, un foraj de adâncime și rețeaua de distribuție. Avem centrale la... aparat de contracurent de fapt, schimbător de curent la fiecare locuință, sau o centrală în centrul comunei care să distribuie la fiecare locuință.”

Când sistemul va fi pus în funcțiune, localnicii ar urma să plătească doar energia consumată pentru funcționarea centralei.

Localnic: „Anul acesta am investit până la 15.000 de lei din agropeleți, cu tot cu lemnele pe care le folosesc la solarii.”

Autoritățile speră să obțină finanțarea până la finalul anului.

La Lovrin, izvoarele se folosesc de ani buni

La Lovrin, apa fierbinte este folosită deja de ani buni și ajunge inclusiv în aproape 100 de apartamente.

Localnic: „La 50 de metri pătrați, cât are apartamentul meu, 250 de lei anul trecut. Am în bloc care au centrală electrică, nu or renunțat încă, dar renunță anul ăsta, la 1000 de lei pe lună și eu 250, el a avut 24 de grade, la mine 27.”

Proiectele demarate în toată țara sunt finanțate cu bani europeni nerambursabili. Autoritățile române plătesc doar 2 la sută din valoarea totală.

Întreg vestul României stă pe o pătură imensă de izvoare geotermale, din Maramureș, până în Timiș. Deocamdată, nici jumătate din acest potențial nu este folosit.

Un zăcământ important este și în zona Capitalei. Se întinde pe o suprafață de 300 de kilometri pătrați, dar, la fel, nu este exploatat în întregime.

