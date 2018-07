Comisia Iordache discută, astăzi, modificarea abuzului în serviciu

Comisia parlamentară specială pentru Legile Justiției continuă, luni, dezbaterile privind modificarea Codului Penal. Unul din articolele care urmează să fie analizate este cel referitor la abuzul în serviciu.

Şedinţa este programată să înceapă la ora 10.30, preşedintele comisiei Florin Iordache anunţând că raportul ar trebui să fie finalizat luni astfel încât marţi să intre în dezbaterea plenului Senatului, prima Cameră sesizată cu acest proiect, informează Agerpres.

În şedinţa de joi, parlamentarii comisiei au adoptat mai multe modificări la Codul penal ajungând la articolul 270.

Florin Iordache a precizat că pentru reglementarea articolului privind abuzul în serviciu sunt depuse peste 30 de propuneri, fiind aşteptată şi cea a Ministerului Justiţiei.

„Am ajuns la 270 (articolul - n.r.). O serie de amendamente preluate fie de la CSM, fie de la asociaţiile profesionale, fie au fost modificări în concordanţă cu deciziile Curţii. Vom continua luni, la ora 10,30, până atunci aşteptăm observaţii, propuneri, fie că vor veni de la colegii noştri, fie că vor veni de la Ministerul Justiţiei. În ceea ce priveşte abuzul în serviciu, pentru că este o chestiune care vă preocupă, în acest moment avem peste 30 de amendamente cu prag mai mare, prag mai mic sau fără prag sau redefinit şi aşteptăm o poziţie şi din partea Ministerului de Justiţie pentru acest articol", a declarat Florin Iordache, la finalul şedinţei de joi.

Deputatul PSD a susţinut că articolul 297 „nu reprezintă o prioritate".

„Repet: pentru noi nu a fost o prioritate şi nu este nici în continuare o prioritate numai articolul 297. Credem că întreg Codul penal trebuie pus în concordanţă cu directivele, cu deciziile Curţii, cu hotărârile CEDO şi aşa mai departe şi cu Codul de procedură penală, care a fost dezbătut prin Parlament şi în acest moment este supus controlului de constituţionalitate", a adăugat Florin Iordache.

Toader: Am propus ca pragul la abuz în serviciu să fie echivalentul salariului minim brut

"Am opinat - şi asta este propunerea noastră - ca pragul să fie echivalentul unui salariu minim pe economie, dar nu un minim net, ci un minim brut. Noi avem la Comisia specială pe cineva care reprezintă Ministerul Justiţiei (...). Noi am transmis deja această propunere. (...) Dacă valoarea e sub înseamnă că nu prezintă pericol social şi fapta nu intră în sfera ilicitului penal, va rămâne în sfera ilicitului disciplinar. Dacă valoarea pagubei e mai mare de salariul minim, se pune problema răspunderii penale, dar judecătorul are după aceea instrumente - şi procurorul, judecătorul în special - de a individualiza pedeapsa, pe de-o parte, modalitatea de executare a pedepsei, pe de altă parte, putând pronunţa şi amânarea executării pedepsei", a spus Toader, duminică, la RTV.

