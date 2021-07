Comisarul Şef Christian Ciocan, scandal cu colegii după ce a încălcat legea: „M-aţi înnebunit!”

Comisarul Şef Christian Ciocan, fost purtător de cuvânt al Poliţiei Capitalei, este acuzat de sindicatul Europol că a încercat să-şi intimideze colegii după ce ar fi încălcat codul rutier.

Potrivit agenţilor, comisarul ar fi circulat pe o stradă cu sens interzis, iar maşina pe care o conducea avea şi alte nereguli. Reacţia lui Christian Ciocan a fost filmată de un martor.

"-V-am spus că sunt coleg, aţi făcut acel circ pe stradă, e inadmisibil.

-Nu contează acest aspect că suntem colegi.

-Am înţeles! Mi-am declinat identitatea tocmai ca să înţelegeţi cine sunt.

-În momentul de faţă...

-Mă duc la Televizor să vorbesc despre poliţie... Am înţeles! În afară de a vorbi, de a insulta şi de a provoca mai faceţi ceva?

-Dvs aţi....

-Ascultați-mă! Nu poţi să opreşti în mijlocul intersecţiei să blochezi o intersecţie...

-Dvs aţi intrat pe interzis!

-Haideți că deja... Suntem colegi şi am respect pentru toţi colegii mei...

-Ăsta nu e respect."

Potrivit celor de la Europol aceste imagini ar fi fost filmate în secţia 4 de poliţie din Bucureşti, iar comisarul Christian Ciocan ar fi fost oprit de un echipaj în timp ce circula cu maşina pe o stradă cu acces interzis.

Președintele Sindicatului EUROPOL, Cosmin Andreica: „Agenţii de poliţie sunt membrii ai sindicatului Europol şi ne-au cerut ajutorul pentru că s-ar fi pus cumva presiune pentru că au aplicat legea. Când au mers la conducătorul auto să-l legitimeze acesta a refuzat şi le-a spus că trebuia să-l cunoască. Apoi au verificat maşina au constatat că autoturismul condus de cms. Cristian Ciocan avea ITP-ul expirat din 2018.”

- Mare problemă cu accesul interzis!? E o singură contravenţie...

-De ce nu conduceţi în mod legal?

-Mi-ati făcut morală...

- Dacă ştiţi că nu aveţi asigurare şi ITP la maşina de ce v-aţi urcat? Documentele nu le aveţi la dvs!

-Dle care e problema? E maşina tatălui meu, ce mai vreţi mai mult de atât? Mi-aţi făcut morală, m-aţi înnebunit!

-Pai gata, vă sancţionăm...

-Ce atâta?

-Rămâneți aici...."

După verificări, poliţiştii au constatat şi că maşina pe care o conducea comisarul, nu avea asigurare. În plus, una dintre plăcuţele de înmatriculare lipsea.

Președintele Sindicatului EUROPOL, Cosmin Andreica: „La câteva minute s-a prezentat el la secţia de poliţie unde a continuat aceeaşi atitudine, spunând că el e invitat la un post de televiziune şi va întârzia din cauza asta, ba mai mult i-a cerut ofiţerului de serviciu un echipaj să-l ducă până acolo. Total nepotrivit mai ales că el ocupa funcţia de director la unitatea de politici publice din MAI.”

Pe lângă amendă de peste 5 mii de lei, lui Christian Ciocan i-ar fi fost ridicat şi dreptul de a circula cu maşina pe drumurile publice pentru 30 de zile.

Contactat de Știrile PRO TV pentru a-şi exprima punctul de vedere, Christian Ciocan nu a dorit să comenteze situaţia. Pe de altă parte, ministrul Afacerilor Interne a cerut verificări suplimentare înainte să dispună vreo măsură în acest caz.

”În funcție de de rezultatul acestor cercetări, vor fi dispuse măsuri legale în consecință”, se precizează în comunicatul MAI.