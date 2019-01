Comisarul european Corina Creţu: "Nicăieri nu am fost atacată ca în România"

Agerpres

Comisarul european Corina Creţu a declarat vineri că nicăieri nu a fost "atacată" ca în România pentru că a spus "nişte lucruri", adăugând că nu este vina ei că s-au schimbat cinci prim-miniştri.

"Eu cred că faptul că se apropie alegerile a făcut ca dialogul dintre mine şi autorităţi (din România - n.r.) să fie mult prea politizat şi eu mi-am propus să vorbesc de ceea ce fac eu şi de ceea ce am făcut şi să asigur în primul rând că nu fac nimic altceva decât să ajut România, să fiu constructivă. Sigur că atunci când vorbesc de riscuri, acest lucru intră în portofoliul meu şi este obligaţia mea de a spune tuturor statelor membre, să nu vă închipuiţi că eu vin doar la dumneavoastră în emisiune, în România, eu peste tot dau interviuri, vorbesc de riscuri şi în celelalte ţări, pentru că răspund de 28 de state membre. (...) Aici se personalizează foarte mult. Nicăieri nu am fost atacată ca aici pentru că am spus nişte lucruri. De pildă, legat de spitalele regionale, că ştiţi de unde a pornit, de la faptul că s-a spus că studiul de fezabilitate costă 250 de milioane. Eu totuşi sunt obligată, sunt comisar european, să spun: nu, studiul de fezabilitate costă 1,8 milioane. De ce după aceea o săptămână să fiu atacată peste tot?", a spus Creţu la România Tv.

Corina Creţu a adăugat că vrea să treacă de această etapă şi să spună că în ea autorităţile române vor avea întotdeauna un partener.

"Nu este vina mea că s-au schimbat cinci prim-miniştri, pentru că am început cu domnul Ponta, domnul Cioloş, domnul Grindeanu, domnul Tudose şi acum doamna Dăncilă. La Transporturi - cred că şapte sau opt miniştri în ultimii cinci ani. Dar nu numai că s-au schimbat persoane, s-au schimbat şi priorităţi. Sigur că toate aceste lucruri au dus la întârzieri şi era datoria mea să spun acest lucru. Nu o fac întotdeauna cu zâmbetul pe buze, o fac cu tristeţe, dar eu acum sper să vin numai cu veşti bune", a afirmat ea.

Comisarul european a menţionat că pentru Programul Operaţional Regional autorităţile române au depus în perioada 15-31 decembrie proiecte în valoare de 640 de milioane de euro.

