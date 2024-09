Clujul a lansat prima hartă gastronomică. Pasionații găsesc acolo 11 rute, care leagă restaurante, cafenele și patiserii

Pasionații găsesc acolo 11 rute ce leagă restaurante, cafenele și patiserii. Mai mult după ce aleg locul în care să mănânce află și ce obiective pot vizita după masă.

Trei turiste din Franța și-au propus să facă un circuit culinar în țara noastră. Prima oprire a fost la Cluj, unde au descoperit curioase harta gastronomică a oraşului.

Franţuzoaicele au găsit rapid traseul către un restaurant cu ... sarmale. Harta gastronomică include momentan 40 de restaurante pe 11 trasee din Cluj.



Alexandra Clej: "Azi am ales să facem ultimul traseu, care pornește chiar din locul în care mă aflu acum. Pe lângă toate atracțiile turistice pe care le-am găsit după ce am scanat codul QR, am și o varietate de restaurante pe care le găsesc în drumul meu."

Aşa putem ajunge în acest restaurant.

Sau aici unde pizza e preparată în fața clienților.

Raimonda Boian - Purtător de cuvât Asociația HORECA: "Am încercat să venim în sprijinul și ca răspuns la această întrebare Ce mâncăm în Cluj? și chiar au ce să mănânce."

Au fost tipărite 30 de mii de hărți gastronomice în limba română, engleză și maghiară. Sunt gratuite şi se pot găsi la centrele de informare turistică şi hoteluri.

Ștefan Gadola, Președinte Organizația Patronală HORECA Cluj: "Domeniul acesta încă suferă al gastronomiei, vorbesc de restaurante și chiar de hoteluri. Trebuie să promovăm ca să vină turiști, nu numai români, să vină și străinii."



Potrivit ultimelor date de la Institutul Național de Statistică, în prima jumătate de an ne-au vizitat aproape 6 milioane de străini.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: