Clujenii sunt revoltați. După mai puțin de 2 ore petrecute la Urgențe, un bărbat a plătit 65 de lei pentru parcare

Taxa de parcare uriașă la Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.

După mai puțin de două ore petrecute la Urgențe, un bărbat a fost nevoit să plătească 65 de lei. Dacă pentru jumătate de oră pacienții sau aparținătorii plătesc doar cinci lei, tariful crește de la 40 la 80 de lei dacă cei care au parcat depășesc două ore. Conducerea spitalului precizează că, după un val de mulțumiri, primele 15 minute ar putea fi gratuite.

Spitalul are puțin peste 180 de locuri de parcare, în condițiile în care sunt peste o mie de angajați. Așa se face că fiecare secție are repartizat un anumit număr de locuri pentru medici, pacienți și aparținători. Tatăl unei femei a mers la Urgențe cu mașina personală și, spune ea, pentru aproximativ o oră și jumătate de parcare a plătit 65 de lei.

Irina Candale: ”Suntem revoltați! Adică tu te duci să beneficiezi de un serviciu gratuit și ai de plătit parcare. Suntem clujeni și suntem obișnuiți cu parcările scumpe în Cluj-Napoca în centru, dar 40 de lei/oră la spital mi se pare exagerat.”

Părerile sunt însă împărțite. În timp ce unii cred că tarifele îi descurajează pe mulți să ocupe ore întregi un loc de parcare, alții cred că prețurile sunt prea mari, mai ales în cazul pacienților care nu ajung cu ambulanța la spital.

Citește și Destin tragic pentru o femeie de 56 de ani din Vrancea. A fost omorâtă în bătaie

Clujean: ”Mi se pare ok, pentru că dacă vii cu un bolnav găsești loc de parcare și îți poți rezolva problema.”

Clujean: ”Mie mi se pare destul de mult. Știu că am fost și eu odată și nu știu exact. Am fost la Urgență și am plătit în jur de 50 de lei, deci destul de scump.”

Conducerea spitalului a decis că cei care vin cu mașina vor avea gratuită parcarea doar 15 minute, de la sfârșitul lunii.

Claudia Gherman, director Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca: ”La finalul acestor trei luni și sumarizând toate sugestiile ce ne-au venit din partea pacienților și nu numai, o să percepem o mdificare care să vină în întâmpinarea cerinței acestor pacienți. Respectiv vor avea primele 15 minute acces gratuit în incinta spitalului.”

Angajații spitalului au parcare gratuită în limita locurilor disponibile.